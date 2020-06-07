Ve resmi açıklama geldi! Onyekuru'nun yerine geliyor
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer gündemi hareketlendi. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmaları kapsamında çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre eksik bölgeleri belirlemişti. Henry Onyekuru'nun kiralık sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı arayışlarına başlayan Aslan aradığı ismi buldu ve resmi açıklama adeta müjde niteliği taşıyor... Galatasaray son dakika transfer haberleri...
7 Haziran 2020 Pazar 11:52
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Galatasaray yaz transfer sezonunun ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor...
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Sezonun kalan 8 haftalık bölümü için hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılılar, Süper Lig'i şampiyon tamamlayıp Şampiyonlar Ligi için kadrosunu oluşturmayı planlıyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre takımdaki eksik bölgeleri belirleyen sarı-kırmızılı kurmaylar, hedefteki isimler için düğmeye bastı.
Monaco'dan kiralanan Henry Onyekuru için görüşmelerini gerçekleştiren Galatasaray yönetimi B planını devreye soktu.
Nijeryalı yıldız için Monaco'dan yüksek bonservis talebi gelmesinden sonra bir süredir arayışlar devam ediyordu.