Ve resmi açıklama geldi! Onyekuru'nun yerine geliyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer gündemi hareketlendi. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmaları kapsamında çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre eksik bölgeleri belirlemişti. Henry Onyekuru'nun kiralık sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı arayışlarına başlayan Aslan aradığı ismi buldu ve resmi açıklama adeta müjde niteliği taşıyor... Galatasaray son dakika transfer haberleri...