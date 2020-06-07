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Galatasaray'da Radamel Falcao sürprizi! Mesajı verdi ve...

Corona virüsü (koronaivirüs) nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlayacak Süper Lig öncesinde Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Karantina süreci boyunca en çok merak edilen isimlerden biri olan Falcao da, konu ile ilgili görüşünü belirtti ve mesajı verdi.

7 Haziran 2020 Pazar 10:13 Güncelleme: 07.06.2020 10:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





