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Galatasaray'da Radamel Falcao sürprizi! Mesajı verdi ve...
Corona virüsü (koronaivirüs) nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlayacak Süper Lig öncesinde Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Karantina süreci boyunca en çok merak edilen isimlerden biri olan Falcao da, konu ile ilgili görüşünü belirtti ve mesajı verdi.
7 Haziran 2020 Pazar 10:13
Güncelleme: 07.06.2020 10:13
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Bütün teklifleri geri çeviren ve "Kalıyorum" diyen Kolombiyalı, koronavirüs sürecini müthiş değerlendirdi. Arada bile çalışan golcü, kalan sekiz maç öncesi "Çok formumdayım" mesajını verdi.
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Galatasaray'ın sezon başı büyük umutlarla renklerine kattığı Radamel Falcao arka arkaya yaşadığı ciddi sakatlıklar dolayısıyla bu sezon tam 100 günü sakat olarak geçirdi.
Bu sebeple özellikle Şampiyonlar Ligi'nde çok kritik mücadelelerde formasından uzak kaldı.
Buna rağmen Kolombiyalı golcü çıktığı 14 lig maçında 9 gol bularak kabiliyetini göstermeyi başardı.
Koronavirüs salgınından hemen önce form tutmaya başlayan Radamel, mecburi arayı en iyi şekilde değerlendiren Radamel lige lakabı olan "El Tigre" yani "Kaplan" gibi bir dönüş yapmak istiyor.