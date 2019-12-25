Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Sarı kırmızılılarda hesaplar tamamen ocak ayına göre yapılıyor. Bu kapsamda ocak ayı öncesi yaşanan gelişme dahilinde yıldız isimle yollar ayrılıyor... Bu isim ne Nzonzi, ne Seri ne de Emre Mor... İşte o isim ve 1 milyon 150 bin euro (6.6 milyon TL) detayı...