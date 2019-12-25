Ve Galatasaray'da ilk veda! Kasada kalacak para...
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Sarı kırmızılılarda hesaplar tamamen ocak ayına göre yapılıyor. Bu kapsamda ocak ayı öncesi yaşanan gelişme dahilinde yıldız isimle yollar ayrılıyor... Bu isim ne Nzonzi, ne Seri ne de Emre Mor... İşte o isim ve 1 milyon 150 bin euro (6.6 milyon TL) detayı...
25 Aralık 2019 Çarşamba 10:00
Güncelleme: 25.12.2019 10:09
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Galatasaray Süper Lig'in 16'ıncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe'ye 2-1 mağlup olmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
"Bu karşılaşmanın ardından Fatih Terim, "Tuhaf bir istatistik var. Bu kadar pozisyona rağmen kaleyi tutan 1 şutumuz var. Hep dışarı atmışız."
"Göztepe'yi 3 puandan dolayı tebrik ediyorum. Biz de bunun altından çok çalışarak kalkmayı deneyeceğiz."
''HEPİMİZ BU BEDELİ ÖDEYECEĞİZ''
"Belki de en fazla bu maçta pozisyona girdik. Her türlüsüne girdik. Açıkçası hepimiz bu bedeli ödeyeceğiz. Deneniyoruz, sınanıyoruz bu kesin."
"Yapacağımız tek şey, sabretmek. Sabır derken, başarmak için her zamanki gibi birlikteliğimizi sürdürmek ve çok çalışmak lazım." açıklamasında bulunmuştu.