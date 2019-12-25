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Maaşını duyunca vazgeçtiler! Galatasaray'a o isimden kötü haber
Ocak ayı transfer dönemini hareketli geçirecek takımlardan olan Galatasaray, Fatih Terim'in belirlediği isimler üzerinden çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada adı sarı-kırmızılılarla anılan bir isimden ise kötü haber geldi. Oyuncunun yıllık maaşını duyan yönetim, bu transfere kapılarını kapattı.
25 Aralık 2019 Çarşamba 08:19
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Devre arası transfer dönemini iple çeken Galatasaray'da gündeme birçok isim geliyor.
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Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir sezon geçiren sarı-kırmızılı takım mevcut kadroda büyük değişiklikler yapmayı planlıyor.
Ocak ayı için adı Galatasaray'la anılan isimlerden olan Brezilyalı yıldız futbolcudan ise kötü haber geldi. İşte detaylar...
Sosyal medya ve bazı internet sitelerinde Galatasaray'ın Çin ekibi JS Suning'de forma giyen AlexTeixeira ile ilgilendiği öne sürülüyordu.
Bu iddialar taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, gerçekler ortaya çıktı.