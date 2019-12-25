Maaşını duyunca vazgeçtiler! Galatasaray'a o isimden kötü haber - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
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Maaşını duyunca vazgeçtiler! Galatasaray'a o isimden kötü haber

Ocak ayı transfer dönemini hareketli geçirecek takımlardan olan Galatasaray, Fatih Terim'in belirlediği isimler üzerinden çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada adı sarı-kırmızılılarla anılan bir isimden ise kötü haber geldi. Oyuncunun yıllık maaşını duyan yönetim, bu transfere kapılarını kapattı.

25 Aralık 2019 Çarşamba 08:19
Maaşını duyunca vazgeçtiler! Galatasaray'a o isimden kötü haber

Devre arası transfer dönemini iple çeken Galatasaray'da gündeme birçok isim geliyor.

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Maaşını duyunca vazgeçtiler! Galatasaray'a o isimden kötü haber

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir sezon geçiren sarı-kırmızılı takım mevcut kadroda büyük değişiklikler yapmayı planlıyor.

Maaşını duyunca vazgeçtiler! Galatasaray'a o isimden kötü haber

Ocak ayı için adı Galatasaray'la anılan isimlerden olan Brezilyalı yıldız futbolcudan ise kötü haber geldi. İşte detaylar...

Maaşını duyunca vazgeçtiler! Galatasaray'a o isimden kötü haber

Sosyal medya ve bazı internet sitelerinde Galatasaray'ın Çin ekibi JS Suning'de forma giyen Alex Teixeira ile ilgilendiği öne sürülüyordu.

Maaşını duyunca vazgeçtiler! Galatasaray'a o isimden kötü haber

Bu iddialar taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, gerçekler ortaya çıktı.

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