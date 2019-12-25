Maaşını duyunca vazgeçtiler! Galatasaray'a o isimden kötü haber

Ocak ayı transfer dönemini hareketli geçirecek takımlardan olan Galatasaray, Fatih Terim'in belirlediği isimler üzerinden çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada adı sarı-kırmızılılarla anılan bir isimden ise kötü haber geldi. Oyuncunun yıllık maaşını duyan yönetim, bu transfere kapılarını kapattı.