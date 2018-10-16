UEFAdan Galatasaraya mali azar! - Galeri - Fotomaç
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    16 Ekim 2018, Salı
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    UEFA'dan Galatasaray'a 'mali' azar!

    Şampiyonlar Ligi maçları için stadı denetleyen UEFA'nın, basın tribünü isteği yerine getirilmedi. Toplam 160 bin lira maliyetli taleplerinin yapılmadığını gören yetkililer, "Biz size milyon euroları transfer yapmanız için vermiyoruz" diyerek sitem etti.
    16 Ekim 2018 Salı, 10:33:44 Güncelleme: 10:43:49
    UEFAdan Galatasaraya mali azar!

    Galatasaray'ın UEFA ile başı dertten kurtulmuyor! Finansal Fair Play konusunda Avrupa futbolunun patronuyla karşı karşıya kalan sarı-kırmızılılara bu kez tesis kriterleri konusunda uyarı geldi.

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    UEFAdan Galatasaraya mali azar!

    Cim-Bom'un Şampiyonlar Ligi'ne katılımının kesinleşmesinin ardından İstanbul'a gelen UEFA yetkilileri, Türk Telekom Stadı'nı incelemiş, özellikle basın tribününde eksikler bulmuştu.

    UEFAdan Galatasaraya mali azar!

    Koltuklarından, masalardaki monitöre, elektrik sistemine kadar bir dizi değişiklik isteyen yetkililer, bunu bir liste halinde Galatasaray'a sundu.

    UEFAdan Galatasaraya mali azar!

    Sarı-kırmızılılar da, UEFA'nın isteklerini kapsayan değişikliğin maliyetini hesaplattı, karşılarına 160 bin liralık bir fatura çıktı. Bunun sonrasında da istenenler gerçekleşmedi.

    UEFAdan Galatasaraya mali azar!

    "İSTEKLER KARŞILANMALI"

    Ancak bu durum Lokomotiv Moskova maçında Galatasaray'ın önüne bir kez daha geldi. UEFA yetkilileri, istenenlerin yerine getirilmediğini görünce, sarı-kırmızılıları bir kez daha uyarma ihtiyacı hissetti.

    UEFAdan Galatasaraya mali azar!

    Üstelik görevliler, "Biz size milyon euroları transfer yapmanız için vermiyoruz. Bu paraların karşılığında isteklerimizi karşılamalısınız" diyerek sarı-kırmızılılara kızgınlığını dile getirdi. (Milliyet)

    UEFAdan Galatasaraya mali azar!
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