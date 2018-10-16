UEFAdan Galatasaraya mali azar!

"İSTEKLER KARŞILANMALI"

Ancak bu durum Lokomotiv Moskova maçında Galatasaray'ın önüne bir kez daha geldi. UEFA yetkilileri, istenenlerin yerine getirilmediğini görünce, sarı-kırmızılıları bir kez daha uyarma ihtiyacı hissetti.