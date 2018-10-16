Okazakiyi Nagatomo getirecek!

32 yaşındaki forvet için Sarı-Kırmızılı takımın devrede olduğu öne sürüldü. Ada basınından gelen haberlere göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek Okazaki'ye yeni bir anlaşma teklif edilmediği için G.Saray'a 1.75 milyon pounda mal olacağı belirtildi. Bu transfer için Nagatomo'nun aracılık ettiği de aktarıldı.