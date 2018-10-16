Okazakiyi Nagatomo getirecek! - Galeri - Fotomaç
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    16 Ekim 2018, Salı
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    GALERİ

    Okazaki'yi Nagatomo getirecek!

    Leicester City'nin Japon forvet oyuncusu Okazaki için Nagatomo devreye girdi
    16 Ekim 2018 Salı, 08:07:43 Güncelleme: 08:09:53
    Okazakiyi Nagatomo getirecek!

    Cimbom, Leicester City'de forma şansı bulamayan Shinji Okazaki için girişimlerini hızlandırdı. Ada basınında, Japon forvetin Galatasaray'a 1.75 milyon pounda mal olacağı belirtildi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Okazakiyi Nagatomo getirecek!

    G.Saray transfer çalışmaları kapsamında devre arasında golcü takviyesi yapmak istiyor. Sarı -Kırmızılılar için gündeme gelen son isim Leicester City forması giyen Shinji Okazaki oldu.

    Okazakiyi Nagatomo getirecek!

    32 yaşındaki forvet için Sarı-Kırmızılı takımın devrede olduğu öne sürüldü. Ada basınından gelen haberlere göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek Okazaki'ye yeni bir anlaşma teklif edilmediği için G.Saray'a 1.75 milyon pounda mal olacağı belirtildi. Bu transfer için Nagatomo'nun aracılık ettiği de aktarıldı.

    Okazakiyi Nagatomo getirecek!

    GELMEYE SICAK BAKIYOR
    Başarılı golcünün de Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi. 32 yaşındaki Japon futbolcu Shimizu, Stuttgart, Mainz ve Leicester City formaları giydi.

    Okazakiyi Nagatomo getirecek!

    Bu sezon Premier Lig'de 4 maça çıkan futbolcu bu sezon gol atamadı. Japon futbolcunun Leicester ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

    Okazakiyi Nagatomo getirecek!

    Japon Milli Takımı'nda da forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, Leicester City ile 118 maça çıkarken 19 gol ve 7 asistlik bir performans ortaya koydu. (Akşam)

    Okazakiyi Nagatomo getirecek!
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