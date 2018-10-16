Devre arasında dünya yıldızları Galatasaraya geliyor

Devre arasında dünya yıldızları Galatasaray'a geliyor
Devre arasında forvete ve savunmaya transfer planlayan Galatasaray'ın gündeminde dünya yıldızları yer alıyor. İşte sarı kırmızılı takımın devre arasında kadrosuna katmak istediği yıldızlar...
16 Ekim 2018 Salı, 07:24:49
Güncelleme: 07:26:59
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UEFA Şampiyonlar Ligi ve Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Galatasaray'da UEFA ile yapılan görüşmeler sıcaklığını korurken gündemin bir diğer maddesini de transfer oluşturuyor.
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Geride kalan 8 haftada topladığı 18 puanla Spor Toto Süper Lig'in zirvesinde bulunan Galatasaray, 4 Ocak'ta başlayacak transfer döneminde yapmak istediği stoper ve santrfor transferleri için adaylarını belirledi.
Yeni Şafak'ın haberine göre sarı kırmızılıların stoper mevkiine düşündüğü ilk isim İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyen Vincent Kompany. Macnhester City ile 3 şampiyonluk yaşayan 32 yaşındaki Belçikalı futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.
İngiliz ekibinde bu sezon arzulanan performansı gösteremeyen, bu sebeple İngiltere Premier Lig'de üç, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise sadece bir maça çıkabilen Kompany'nin takımdan ayrılmayı planladığı belirtildi.
Galatasaray'ın listesinde yer alan bir diğer isim ise Chelsea'nin İngiliz stoperi Gary Cahill. 32 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibi West Ham United da devrede.