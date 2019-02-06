Trezeguetten Galatasaray çıkışı! Bana yalan söylediniz - Fotomaç
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Trezeguet'ten Galatasaray çıkışı! "Bana yalan söylediniz"
Kriz çıktı!.. Kasımpaşa'da arka arkaya alınan 3 mağlubiyetin ardından Mısırlı futbolcu Trezeguet'nin isyanı konuşuluyor. Yıldız oyuncu adeta patladı ve radikal kararlara imza attı. FOTOMAC.COM.TR
6 Şubat 2019 Çarşamba, 12:31:47
Güncelleme: 12:37:51
Galatasaray'ın ve aynı zamanda transferin popüler isimlerinden Trezeguet ile Kasımpaşa yönetimi arasında kriz çıktı. İşte ayrıntılar ve Trezeguet'in Galatasaray hamlesi:
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mısırlı yıldız Diagne'nin Galatasaray'a satılmasının ardından kendince radikal kararlar aldı.
Senegalli golcünün gidişiyle mutsuzluğu hat safyaya ulaşan Mısırlı yıldızın, maçlardaki düşük eforu ve isteksizliği de gözlerden kaçmadı.
"BANA YALAN SÖYLEDİNİZ"
Trezeguet, yöneticilerin kapısını çalarak kandırıldığını ima eden ifadelerle veryansın etti. Mısırlı kanat oyuncusu Kasımpaşa yöneticilerine şunları söyledi:
"Takımdan kimsenin gitmeyeceğini söylediniz ama Diagne'yi sattınız. Benim Galatasaray'a gidişime neden mani oldunuz? Neden izin vermediz?"