Babası Talat Terimi kaybeden Fatih Terime futbol dünyasından destek - Fotomaç
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Babası Talat Terim'i kaybeden Fatih Terim'e futbol dünyasından destek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bir süredir Adana'da hastanede tedavi gören babası Talat Terim hayata gözlerini yumdu. Bu acılı gününde, futbol dünyası Fatih Terim'i yalnız bırakmadı. İşte yapılan paylaşımlar...

6 Şubat 2019 Çarşamba, 10:50:26 Güncelleme: 11:20:38
Babası Talat Terimi kaybeden Fatih Terime futbol dünyasından destek

Fatih Terim'in babası Talat Terim hayata gözlerini yumdu... Adana'da özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören Talat Terim'in vefat haberi ailesini üzüntüye boğdu.

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Babası Talat Terimi kaybeden Fatih Terime futbol dünyasından destek

Fatih Terim'i baba acısı yaşadığı bu günde futbol dünyası da yalnız bırakmadı. Federasyon ve kulüpler yaptıkları paylaşımla Fatih Terim'e başsağlığı, Talat Terim'e de Allah'tan rahmet dilediler.

Fatih Terim'in babasına baş sağlığı mesajları
Fatih Terimin babasına baş sağlığı mesajları
Fatih Terim'in babasına baş sağlığı mesajları
Fatih Terimin babasına baş sağlığı mesajları
Fatih Terim'in babasına baş sağlığı mesajları
Fatih Terimin babasına baş sağlığı mesajları
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