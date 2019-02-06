Babası Talat Terim'i kaybeden Fatih Terim'e futbol dünyasından destek
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bir süredir Adana'da hastanede tedavi gören babası Talat Terim hayata gözlerini yumdu. Bu acılı gününde, futbol dünyası Fatih Terim'i yalnız bırakmadı. İşte yapılan paylaşımlar...
6 Şubat 2019 Çarşamba, 10:50:26
Güncelleme: 11:20:38
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Fatih Terim'in babası Talat Terim hayata gözlerini yumdu... Adana'da özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören Talat Terim'in vefat haberi ailesini üzüntüye boğdu.
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Fatih Terim'i baba acısı yaşadığı bu günde futbol dünyası da yalnız bırakmadı. Federasyon ve kulüpler yaptıkları paylaşımla Fatih Terim'e başsağlığı, Talat Terim'e de Allah'tan rahmet dilediler.