Galatasarayda şok ayrılık! Bir devir sona eriyor - Fotomaç
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Galatasaray'da şok ayrılık! Bir devir sona eriyor
Galatasaray'da Fatih Terim yıldız ismi gözden çıkardı. Terim, oluşacak boşluğu ise Süper Lig'den bir isimle doldurmayı planlıyor.
6 Şubat 2019 Çarşamba, 09:05:18
Güncelleme: 09:05:43
Galatasaray'da Muslera ile Fatih Terim arasında soğuk rüzgarların estiği iddia edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tecrübeli hocanın Muslera'dan memnun olmadığı ve sezon sonunda göndermek için devre arasında önemli bir girişimde bulunduğu ortaya çıktı.
Fatih Terim'in Başakşehir'in tecrübeli kalecisi Volkan Babacan'ın alınmasını istediği öne sürüldü.
GELİŞMELERDEN RAHATSIZ OLDU
Muslera'nın Fatih Terim'in kendisini gönderme planları olduğunu duyduğu ve bu nedenle hocasına karşı tavır aldığı belirtildi.
Muslera'nın performansının bu gelişmeden sonra düştüğü gelen bilgiler arasında.