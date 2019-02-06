Galatasarayda şok ayrılık! Bir devir sona eriyor - Fotomaç
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da şok ayrılık! Bir devir sona eriyor

Galatasaray'da Fatih Terim yıldız ismi gözden çıkardı. Terim, oluşacak boşluğu ise Süper Lig'den bir isimle doldurmayı planlıyor.

6 Şubat 2019 Çarşamba, 09:05:18 Güncelleme: 09:05:43
Galatasarayda şok ayrılık! Bir devir sona eriyor

Galatasaray'da Muslera ile Fatih Terim arasında soğuk rüzgarların estiği iddia edildi.

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Galatasarayda şok ayrılık! Bir devir sona eriyor

Tecrübeli hocanın Muslera'dan memnun olmadığı ve sezon sonunda göndermek için devre arasında önemli bir girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

Galatasarayda şok ayrılık! Bir devir sona eriyor

Fatih Terim'in Başakşehir'in tecrübeli kalecisi Volkan Babacan'ın alınmasını istediği öne sürüldü.

Galatasarayda şok ayrılık! Bir devir sona eriyor

GELİŞMELERDEN RAHATSIZ OLDU
Muslera'nın Fatih Terim'in kendisini gönderme planları olduğunu duyduğu ve bu nedenle hocasına karşı tavır aldığı belirtildi.

Galatasarayda şok ayrılık! Bir devir sona eriyor

Muslera'nın performansının bu gelişmeden sonra düştüğü gelen bilgiler arasında.

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