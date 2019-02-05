Galatasaray Manuel Fernandes ile anlaştı! - Fotomaç
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Galatasaray Manuel Fernandes ile anlaştı!

Cimbom, ara transfer döneminde Lokomotiv Moskova ile bonservis sorununu çözemediği için Manuel Fernandes'i kadrosuna katamadı. Sezon sonunda bedavaya alacak.

5 Şubat 2019 Salı, 22:56:51 Güncelleme: 07:55:42
Galatasaray Manuel Fernandes ile anlaştı!

Galatasaray'ın yeni 10 numarası Manuel Fernandes olacak.

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Galatasaray Manuel Fernandes ile anlaştı!

Tecrübeli oyuncuyu ara transfer döneminde transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova'nın bonservis ücreti istemesi nedeniyle transferi gerçekleştirememişti.

Galatasaray Manuel Fernandes ile anlaştı!

Fernandes ile Galatasaray yönetiminin prensipte anlaşmaya vardığı ve serbest kalmasının ardından yeniden İstanbul'a geleceği ifade edildi.

Galatasaray Manuel Fernandes ile anlaştı!

33 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda ayrılması beklenilen Belhanda'nın yerine forma giyecek.

Galatasaray Manuel Fernandes ile anlaştı!

RUSLAR UMUTLU

Öte yandan Galatasaray ile el sıkışmasına rağmen Ruslar da umudunu kaybetmiş değil.

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