Galatasaray Manuel Fernandes ile anlaştı! - Fotomaç
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Galatasaray Manuel Fernandes ile anlaştı!
Cimbom, ara transfer döneminde Lokomotiv Moskova ile bonservis sorununu çözemediği için Manuel Fernandes'i kadrosuna katamadı. Sezon sonunda bedavaya alacak.
5 Şubat 2019 Salı, 22:56:51
Güncelleme: 07:55:42
Galatasaray'ın yeni 10 numarası Manuel Fernandes olacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tecrübeli oyuncuyu ara transfer döneminde transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova'nın bonservis ücreti istemesi nedeniyle transferi gerçekleştirememişti.
Fernandes ile Galatasaray yönetiminin prensipte anlaşmaya vardığı ve serbest kalmasının ardından yeniden İstanbul'a geleceği ifade edildi.
33 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda ayrılması beklenilen Belhanda'nın yerine forma giyecek.
RUSLAR UMUTLU
Öte yandan Galatasaray ile el sıkışmasına rağmen Ruslar da umudunu kaybetmiş değil.