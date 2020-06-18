Transfer harekatı başlıyor... Aslan'dan stopere çifte bomba!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gelecek sezon yapacağı takviyelerle defans hattını iyice sağlama almak istiyor. Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda iki Sırp oyuncuyu gündemine aldığı ve kulüpleriyle temaslara başladığı ortaya çıktı. İşte o isimler ve detaylar... Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
18 Haziran 2020 Perşembe 06:38
Güncelleme: 18.06.2020 06:38
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Süper Lig'de bu sezon üst üste 3. şampiyonluk için mücadele eden Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı yönetim, ilk iş olarak takımda kiralık forma giyen Henry Onyekuru'nun bonservisini almak istiyor.
Nijeryalı yıldız için Monaco'nun kapısını çalan Galatasaray'ın Fransız ekibinden bir oyuncu daha istediği ortaya çıktı.
İLK GÖZDE 1.94'LÜK PAVLOVIC!
Sarı-kırmızılılar, Monaco'nun transfer ettikten sonra Partizan'a kiraladığı 19 yaşındaki stoper Strahinja Pavlovic'in peşine düştü.
1.94 metre boyundaki sol ayaklı genç Sırp oyuncu için teknik direktör Fatih Terim'in sezon başında da talebi olduğu bildirildi. Ancak Monaco, Pavlovic'i sezon başında 10 milyon euro'ya Partizan'dan almıştı.