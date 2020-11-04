Galeri Galatasaray Transfer haberi: Galatasaray'dan devre arası operasyonu! 7 imza birden

Transfer haberi: Galatasaray'dan devre arası operasyonu! 7 imza birden

Yaz transfer döneminde beklenen hamleleri yapamayan Galatasaray'da gözler tamamen devre arasına çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim ve yönetimin aradaki buzları eritmesinin ardından operasyon için düğmeye basan sarı-kırmızılılarda bombalar üst üste patlayacak. Ocak ayında yapılacak transferlerin şampiyonluk yolundaki öneminin farkında olan Aslan, 7 isme imzayı attıracak. Yönetim bazı isimlerle ise yollarını ayıracak. İşte 7 imza ve topun ağzındaki isimler...