GaleriGalatasaraySon dakika | Süper Lig'in genç yıldızı Galatasaray'a! Ocak ayında...
Son dakika | Süper Lig'in genç yıldızı Galatasaray'a! Ocak ayında...
Yaz transfer döneminde özellikle orta saha bölgesine istediği takviyeleri yapamayan Galatasaray, ocak ayı için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar birçok ismi gündemine alırken, teknik heyet ise sürpriz bir ismin peşine düştü. Fatih Terim'in kurmayları, Süper Lig'in ilk 7 haftasında gösterdiği performansla dikkat çeken genç orta saha ile ilgili araştırmalara başladı. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
04 Kasım 2020 Çarşamba 09:11, Güncelleme 04.11.2020 09:14
Son dakika | Süper Lig'in genç yıldızı Galatasaray'a! Ocak ayında...