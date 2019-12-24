Transfer gözdesinden net cevap! Galatasaray...

Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken tüm kulüpler hummalı bir çalışma içine girmişti. Transfer dönemini en hareketli geçirecek takım Galatasaray olarak göze çarpıyor. Takıma katılacak isimler olacağı gibi birçok futbolcuyla da yollar ayrılacak. Sarı-kırmızılılar listedeki birçok yıldızla görüşmelerini sürdürürken transfer gözdesinden kesin bir cevap geldi. İşte Galatasaray'da yaşanan flaş transfer gelişmesi...