Transfer gözdesinden net cevap! Galatasaray... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Aralık 2019, Salı
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Transfer gözdesinden net cevap! Galatasaray...

Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken tüm kulüpler hummalı bir çalışma içine girmişti. Transfer dönemini en hareketli geçirecek takım Galatasaray olarak göze çarpıyor. Takıma katılacak isimler olacağı gibi birçok futbolcuyla da yollar ayrılacak. Sarı-kırmızılılar listedeki birçok yıldızla görüşmelerini sürdürürken transfer gözdesinden kesin bir cevap geldi. İşte Galatasaray'da yaşanan flaş transfer gelişmesi...

24 Aralık 2019 Salı 23:41
Transfer gözdesinden net cevap! Galatasaray...
Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.
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Transfer gözdesinden net cevap! Galatasaray...

Sarı-kırmızılılar, yaz transfer sezonunda yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirmiş ancak beklenilen performans gösterilememişti.
Transfer gözdesinden net cevap! Galatasaray...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne erken havlu atan Cimbom, Süper Lig'de ilk 16 hafta itibarıyla topladığı 24 puanla 7'inci sırada yer aldı ve zirvenin uzağında kaldı.

Transfer gözdesinden net cevap! Galatasaray...

Sezonun ikinci yarısında alınacak olan seri galibiyetlerin öneminin farkında olan teknik direktör Fatih Terim, düğmeye bastı.

Transfer gözdesinden net cevap! Galatasaray...

Takımdaki eksik bölgeleri belirleyen deneyimli teknik adam listesini yönetime sunmuştu.

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