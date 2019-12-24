Galatasaray'da Fatih Terim sosyal medyayı salladı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'da Fatih Terim sosyal medyayı salladı!

Galatasaray'da Fatih Terim sosyal medyayı salladı!

Galatasaray'da Fatih Terim'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım olay oldu. Sarı-kırmızılı takımda deneyimli teknik adam, Göztepe maçından sonraki açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. Bu kararın ardından, ''Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek'' paylaşımı yapan Terim, sosyal medyayı salladı. İşte Terim'in imalı paylaşımı ve sosyal medyadaki yankıları...
24 Aralık 2019 Salı 21:50
Galatasaray'da Fatih Terim sosyal medyayı salladı!
Galatasaray, Göztepe deplasmanından 2-1 mağlup ayrılarak önemli bir 3 puan yitirmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Fatih Terim sosyal medyayı salladı!
Maç sonu konuşan Fatih Terim, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Galatasaray'da Fatih Terim sosyal medyayı salladı!
Deneyimli teknik adam bu karardan sonra imalı bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'da Fatih Terim sosyal medyayı salladı!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'le bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşme Özdemir'in Zorlu'daki ofisinde yapılmıştı.
Galatasaray'da Fatih Terim sosyal medyayı salladı!
Fatih Terim yaptığı paylaşımda, ''Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek'' ifadelerini kullandı.
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN