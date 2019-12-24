Galatasaray'da Fatih Terim sosyal medyayı salladı!

Galatasaray'da Fatih Terim'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım olay oldu. Sarı-kırmızılı takımda deneyimli teknik adam, Göztepe maçından sonraki açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. Bu kararın ardından, ''Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek'' paylaşımı yapan Terim, sosyal medyayı salladı. İşte Terim'in imalı paylaşımı ve sosyal medyadaki yankıları...

24 Aralık 2019 Salı 21:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





