Galatasaray'da Fatih Terim sosyal medyayı salladı!
Galatasaray'da Fatih Terim'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım olay oldu. Sarı-kırmızılı takımda deneyimli teknik adam, Göztepe maçından sonraki açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. Bu kararın ardından, ''Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek'' paylaşımı yapan Terim, sosyal medyayı salladı. İşte Terim'in imalı paylaşımı ve sosyal medyadaki yankıları...
24 Aralık 2019 Salı 21:50
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Galatasaray, Göztepe deplasmanından 2-1 mağlup ayrılarak önemli bir 3 puan yitirmişti.
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Maç sonu konuşan Fatih Terim, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Deneyimli teknik adam bu karardan sonra imalı bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'le bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşme Özdemir'in Zorlu'daki ofisinde yapılmıştı.
Fatih Terim yaptığı paylaşımda, ''Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek'' ifadelerini kullandı.