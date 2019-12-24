Galatasaray transferde atağa kalktı! 2 süper yıldız birden

Süper lig'de ilk yarının sonuna gelinirken ara transfer dönemi için girişimler iyiden iyiye hızlandı. İlk devrede bekleneni veremeyen takımlardan olan Galatasaray'da Fatih Terim sık sık ocak ayı transfer dönemini işaret ediyor. Sarı-kırmızılılar'ın transfer dönemindeki rotası belli oldu. Avrupa'dan birçok isimle temaslarını sıklaştıran Galatasaray için şimdi de iki isim gündem de. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi ve yaşanan son gelişmeler...