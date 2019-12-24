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Galatasaray transferde atağa kalktı! 2 süper yıldız birden
Süper lig'de ilk yarının sonuna gelinirken ara transfer dönemi için girişimler iyiden iyiye hızlandı. İlk devrede bekleneni veremeyen takımlardan olan Galatasaray'da Fatih Terim sık sık ocak ayı transfer dönemini işaret ediyor. Sarı-kırmızılılar'ın transfer dönemindeki rotası belli oldu. Avrupa'dan birçok isimle temaslarını sıklaştıran Galatasaray için şimdi de iki isim gündem de. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi ve yaşanan son gelişmeler...
24 Aralık 2019 Salı 19:34
Güncelleme: 24.12.2019 19:37
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Galatasaray'da ocak ayında yer yerinden oynayacak. Lig ve Avrupa'da kâbus gibi bir sezon yaşayan sarı-kırmızılılarda teknik patron Fatih Terim birçok defa ocak ayını işaret etmişti.
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Ancak kendisine çekidüzen vermesi beklenen oyuncuların daha da kötüye gitmesiyle beraber transfer politikası da sertleşti.
Aslan'ı ocak ayında bir hayli hareketli günler bekliyor. Yönetimle sık sık transferdeki yol haritası üzerinde planlamalar yapan teknik heyetin amacı minimum beş oyunculuk bir değişim.
Sakatlıkları sebebiyle sezonu kapatan Luyindama ve Andone'nin sözleşmelerinin askıya alınması kesinleşti.
Kadro dışı bırakılan Nzonzi ile de yollar ayrılıyor. Sarı-kırmızılılarda birçok isim de topun ağızında. İşte Galatasaray'ın devre arasında yapacağı hamleler...