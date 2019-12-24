Galatasaray PSG'yi ezdi geçti! İşte UEFA'nın olay yaratan listesi...

1999 yılında aldığı UEFA Kupası, 2000 yılında kazandığı Süper Kupa ile tüm Türkiye'yi sevince boğan Galatasaray, Avrupa'da zirveye oynamaya devam ediyor... Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde istediğini alamamasına karşı sarı kırmızılılar, UEFA'nın özel listesine girerek Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Liverpool gibi kulüplerle aynı kategoride yer aldı... Öte yandan bu listede Galatasaray, Paris Saint Germain'i de solladı!

24 Aralık 2019 Salı 16:42 Güncelleme: 24.12.2019 16:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





