Galatasaray PSG'yi ezdi geçti! İşte UEFA'nın olay yaratan listesi... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Aralık 2019, Salı
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Haberler Galeri Galatasaray PSG'yi ezdi geçti! İşte UEFA'nın olay yaratan listesi...

Galatasaray PSG'yi ezdi geçti! İşte UEFA'nın olay yaratan listesi...

1999 yılında aldığı UEFA Kupası, 2000 yılında kazandığı Süper Kupa ile tüm Türkiye'yi sevince boğan Galatasaray, Avrupa'da zirveye oynamaya devam ediyor... Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde istediğini alamamasına karşı sarı kırmızılılar, UEFA'nın özel listesine girerek Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Liverpool gibi kulüplerle aynı kategoride yer aldı... Öte yandan bu listede Galatasaray, Paris Saint Germain'i de solladı!
24 Aralık 2019 Salı 16:42 Güncelleme: 24.12.2019 16:42
Galatasaray PSG'yi ezdi geçti! İşte UEFA'nın olay yaratan listesi...

UEFA, Avrupa'da tüm zamanlardın en başarılı 30 kulübü açıkladı...

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Galatasaray PSG'yi ezdi geçti! İşte UEFA'nın olay yaratan listesi...

Özel bilgilerle beraber yer verilen ve detaylı bir şekilde anlatılan listede temsilcimiz Galatasaray da yer aldı... İşte UEFA'nın açıkladığı 'Avrupa'da tüm zamanların en başarılı 30 takımı' listesi;

Galatasaray PSG'yi ezdi geçti! İşte UEFA'nın olay yaratan listesi...

1 - REAL MADRID

Galatasaray PSG'yi ezdi geçti! İşte UEFA'nın olay yaratan listesi...

2 - BAYERN MUNIH

Galatasaray PSG'yi ezdi geçti! İşte UEFA'nın olay yaratan listesi...

3 - BARCELONA

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