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Terim'den şaşırtan karar! İşte Galatasaray'ın Denizlispor maçı 11'i
Galatasaray, Süper Lig'de ikinci yarının perdesini Denizlispor karşısında açıyor. İlk yarıyı beklentilerin altında kalarak perdeyi 27 puanla 7. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor. Yeni transferler Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'nın da lisanslarını çıkartan Galatasaray'da Ryan Babel Ajax'a transfer oldu. Karşılaşma öncesi Terim'in tercih edeceği ilk 11 merakla bekleniyordu. İşte Galatasaray-Denizlispor mücadelesi muhtemel 11'leri...
19 Ocak 2020 Pazar 11:07
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Galatasaray, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında sahasında Denizlispor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda hedef sahadan 3 puanla ayrılıp, hem ilk maçta alınan 2-0'lık mağlubiyetin rövanşını almak hem de ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yaparak zirveyle puan farkını kapatmak.
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Transfer döneminde takımda yenilemeye giden Galatasaray'da Onyekuru hastalığından dolayı karşılaşmada forma giyemeyecek. Yeni transfer Saracchi'nin ise Denizlispor maçı öncesi lisansı çıkartıldı.
Sarı-kırmızılılarda ligin ilk yarısında lisansları çıkarılmadığı için forma giyemeyen Martin Linnes ve Emre Akbaba da bu karşılaşmada forma giyebilecek. Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında iki ismi de ilk 11'de başlatmıştı.
Galatasaray'da, Çaykur Rizespor maçında 11'de kimlerin olacağı merak edilirken Fatih Terim iki bölge hariç kararını verdi. Tecrübeli teknik adam sağ bek ve sol kanat için halen karar verebilmiş değil.
Sol bekte Martin Linnes'i değerlendirecek olan Terim, sağ bek konusunda Şener ve Mariano arasında kararını verebilmiş değil. Galatasaray'da sol kanatta da kimin oynayacağı merak konusuyken ilk tercih Ömer Bayram...