Terim'den şaşırtan karar! İşte Galatasaray'ın Denizlispor maçı 11'i

Sarı-kırmızılılarda ligin ilk yarısında lisansları çıkarılmadığı için forma giyemeyen Martin Linnes ve Emre Akbaba da bu karşılaşmada forma giyebilecek. Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında iki ismi de ilk 11'de başlatmıştı.