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Terim'den bir flaş karar daha! Nzonzi'den sonra o isim de yolcu...
Galatasaray'da Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştı. Konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada Nzonzi'nin disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Fatih Terim de Ankaragücü maçı öncesi yaptığı açıklamada "Nzonzi'nin yaptıklarının karşılığı buydu, bunu kimsenin yapma hakkı yoktu, bu sadece bana değil arkadaşlarına yaptığı bir saygısızlıktı." ifadelerini kullanmıştı. Terim, Nzonzi'den sonra bir futbolcunun daha üzerini çizdi. Yıldız futbolcunun menajeri ile ilk görüşme de gerçekleştirildi. İşte Nzonzi'den sonraki yolcu...
14 Aralık 2019 Cumartesi 20:23
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Galatasaray, Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'nin süresiz kadro dışı kaldığını açıklanmıştı.
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Sezon başında Roma'dan büyük umutlarla transfer edilen Nzonzi, son zamanlardaki performansının dışında antrenmanlarda gösterdiği tavırlarla Fatih Terim'in sabrını taşırdı.
Son olarak Şampiyonlar Ligi'ndePSG karşısında 5-0 mağlup olunan maçta oyundan alınırken gösterdiği tavırlar Nzonzi'nin sonunu getirdi.
Fatih Terim'in taktik isteklerini yerine getirmeyen ve ciddiyetsiz tavırlar gösteren Fransız futbolcunun Galatasaray'da mutlu olmadığı belirtiliyor.
Nzonzi, antrenmanlarda birçok kez ''Ben 30 milyon euroluk futbolcuyum'' derken bu disiplinsiz hareketlerin sürmesi ile kadro dışı bırakıldı.