Terim'den bir flaş karar daha! Nzonzi'den sonra o isim de yolcu...

Galatasaray'da Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştı. Konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada Nzonzi'nin disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Fatih Terim de Ankaragücü maçı öncesi yaptığı açıklamada "Nzonzi'nin yaptıklarının karşılığı buydu, bunu kimsenin yapma hakkı yoktu, bu sadece bana değil arkadaşlarına yaptığı bir saygısızlıktı." ifadelerini kullanmıştı. Terim, Nzonzi'den sonra bir futbolcunun daha üzerini çizdi. Yıldız futbolcunun menajeri ile ilk görüşme de gerçekleştirildi. İşte Nzonzi'den sonraki yolcu...

14 Aralık 2019 Cumartesi 20:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





