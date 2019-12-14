Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş Nzonzi açıklaması! ''Saygısızlık...'' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş Nzonzi açıklaması! ''Saygısızlık...''

Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş Nzonzi açıklaması! ''Saygısızlık...''

Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, mücadeleyi değerlendirirken hafta içi kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
14 Aralık 2019 Cumartesi 20:03 Güncelleme: 14.12.2019 20:03
Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş Nzonzi açıklaması! ''Saygısızlık...''

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den flaş bir Nzonzi açıklaması geldi.

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Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş Nzonzi açıklaması! ''Saygısızlık...''

Deneyimli teknik adam sarı-kırmızılıların MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldiği maçtan önce önemli ifadeler kullandı.

Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş Nzonzi açıklaması! ''Saygısızlık...''

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi'nin kadro dışı bırakılması gündeme bomba gibi düşmüştü.

Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş Nzonzi açıklaması! ''Saygısızlık...''

Sarı-kırmızılı takım, Fransız futbolcuyu antrenmandaki disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bıraktığını duyurmuştu.

Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş Nzonzi açıklaması! ''Saygısızlık...''

Fatih Terim'in taktik isteklerini yerine getirmeyen ve ciddiyetsiz tavırlar gösteren Fransız futbolcunun Galatasaray'da bir süredir mutlu olmadığı belirtildi.

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