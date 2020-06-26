Taylan Antalyalı’yı böyle duyurdu! Fatih Terim...

Ali Palabıyık da Göksel Gümüşdağ'ın bir numaralı adamıdır ve bu yapılan hakem operasyonlarının devamıdır. O Ali Palabıyık, Galatasaray'ın oynadığı iki Fenerbahçe maçında Belhanda'ya yapılan penaltıyı vermediği gibi geçen sene Eljif Elmas'ın golü öncesi Dirar'ın Feghouli'ye yaptığı faulü görmesine rağmen düdük çalmadı.