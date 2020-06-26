Taylan Antalyalı’yı böyle duyurdu! Fatih Terim...

Fotomaç Gazetesi köşe yazarı ve A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Fenerbahçe ve Galatasaray'daki son durumu değerlendirirdi. Öte yandan usta yazar, Fatih Terim'in gelecek haftalarda uygulayacağı sisteme dair önemli notlar paylaştı ve yeni oluşturulacak ilk 11'deki Taylan sürprizini duyurdu. İşte o yazı...
26 Haziran 2020 Cuma 11:47
Güncelleme: 26.06.2020 12:03
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Başakşehir maçında ileri uçta Onyekuru'u bekleniyor. Takım bu hafta kontratak mı oynar, yoksa yine pas oyunu mu görürüz? Galatasaray'ın rakibe önde baskı yapabilecek fiziksel gücü yok. Fatih Terim'in bu maçta belki de uzun zaman sonra rakibin oyun anlayışına göre bir plan kurmasını bekliyorum.
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Özellikle Taylan Antalyalı'yı ilk 11'de bekliyorum. Çünkü Taylan çok koşan ve mücadele gücü yüksek bir oyuncu. Savunmaya da yardım eder hücuma da katkı sağlar.
Galatasaray oyun olarak bence kompakt futbolu tercih etmeli Onyekuru'nun santrfor oynayacağını düşünürsek kalabalık alan savunmasıyla rakibi karşılayıp hızlı ataklar ve savunma arkası pasları denemelidir..
Korona salgınından önce şampiyonluğun favorisi olan takım, iki maçta hakemlerin de büyük etkisiyle tepetaklak oldu. Ali Palabıyık'ın bu maça atanmasına yorumunuz nedir?
Galatasaray'ın son iki şampiyonluğunda geriden gelip zirveyi kaptığını bilen kişiler salgın sonrası ilk iş olarak önünü kesti. Yaşar Kemal Uğurlu ile Rize'de başlayan operasyon Alper Ulusoy'la ayyuka çıktı.
Ali Palabıyık da Göksel Gümüşdağ'ın bir numaralı adamıdır ve bu yapılan hakem operasyonlarının devamıdır. O Ali Palabıyık, Galatasaray'ın oynadığı iki Fenerbahçe maçında Belhanda'ya yapılan penaltıyı vermediği gibi geçen sene Eljif Elmas'ın golü öncesi Dirar'ın Feghouli'ye yaptığı faulü görmesine rağmen düdük çalmadı.