Haberler Galeri Ortalık kızıştı! Galatasaray'ın ardından Beşiktaş o golcüye transfer teklifi yaptı

Ortalık kızıştı! Galatasaray'ın ardından Beşiktaş o golcüye transfer teklifi yaptı

Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray amansız bir transfer yarışına girdi... Gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başlayan her iki kulüp de kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına başlarken, önemli bir isme resmi tekliflerini yaptı. Beşiktaş, maliyeti uygun ve takıma kısa süre içerisinde katkı sağlayabilecek bir ismi transfer etmek isterken, Galatasaray'ın da Falcao'nun yanına bir yardımcı aradığı biliniyor. Peki, Süper Lig'in iki devinin istediği o golcü kim? İşte detaylar... (Ömer Aykut Özaşkın | ÖZEL HABER)

26 Haziran 2020 Cuma 10:03 Güncelleme: 26.06.2020 10:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





