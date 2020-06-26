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Ortalık kızıştı! Galatasaray'ın ardından Beşiktaş o golcüye transfer teklifi yaptı
Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray amansız bir transfer yarışına girdi... Gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başlayan her iki kulüp de kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına başlarken, önemli bir isme resmi tekliflerini yaptı. Beşiktaş, maliyeti uygun ve takıma kısa süre içerisinde katkı sağlayabilecek bir ismi transfer etmek isterken, Galatasaray'ın da Falcao'nun yanına bir yardımcı aradığı biliniyor. Peki, Süper Lig'in iki devinin istediği o golcü kim? İşte detaylar... (Ömer Aykut Özaşkın | ÖZEL HABER)
26 Haziran 2020 Cuma 10:03
Güncelleme: 26.06.2020 10:18
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Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Galatasaray, amansız bir transfer yarışına girdi...
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Gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş ve Galatasaray, fırsat transferlerini elden kaçırmak istemiyor.
Bu bağlamda her iki kulüp de önceliğini bonservissiz ya da maliyeti düşük yıldızlara vermenin planlarını yapıyor.
Galatasaray'da teknik heyet ve yönetim, uzun süredir kadrosuna katmak istediği o golcüye çok yaklaşmıştı.
Sarı kırmızılılar, Premier Lig ekibi Everton'ın kısa süre önce serbest kaldığını duyurduğu Oumar Niasse'ye resmi transfer teklifi yapmıştı.