Fatih Terim'e 8 soru!

Bunun yanında Galatasaray 12. haftalar itibariyle attığı 13 golle son 38 sezonun en kötü hücum performansını sergiledi. Galatasaray zorluk seviyesi yüksek 7 maçta ise hiç gol atamadı. Şampiyonlar Ligi'nde de gol atamayan tek takım oldu.