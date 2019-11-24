Galatasaray'ın Süper Lig'deki kötü gidişatı sürüyor. Ligin 12. haftasında Medipol Başakşehir'le karşılaşan sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0 mağlup ayrılmıştı. Aynı zamanda bu mağlubiyet Galatasaray'ın evindeki 41 maçlık yenilmezlik serisinin de sona ermesi anlamına gelmiş oldu. Sarı-kırmızılı camiada kötü gidişat sürerken, taraftarlar da Fatih Terim'in taktik ve tercihlerini sorgulamaya başladı. İşte sarı-kırmızılı taraftarlardan Terim'e bugüne kadar sorulmamış 8 soru!
24 Kasım 2019 Pazar 07:33
Güncelleme: 24.11.2019 07:33
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Taraftardan Fatih Terim'e 8 soru!
Galatasaray Fatih Terim yönetiminde Süper Lig'de ilk 12 haftalar dikkate alındığında 19 puanla en kötü performansını gösterdi. Tecrübeli teknik adam, 12 maçta ilk kez 20 puanın altını gördü.
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Taraftardan Fatih Terim'e 8 soru!
Terimli Galatasaray daha önce 12. haftalar itibariyle en yüksek puanı 1996/97 sezonunda (31) elde ederken en düşük puanı ise 1997/98 sezonunda (21) elde etmişti.
Taraftardan Fatih Terim'e 8 soru!
Bunun yanında Galatasaray 12. haftalar itibariyle attığı 13 golle son 38 sezonun en kötü hücum performansını sergiledi. Galatasaray zorluk seviyesi yüksek 7 maçta ise hiç gol atamadı. Şampiyonlar Ligi'nde de gol atamayan tek takım oldu.
Taraftardan Fatih Terim'e 8 soru!
SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR KÖTÜ GİDİŞİN FATURASINI İMPARATOR TERİM'E KESTİ Galatasaray taraftarları kötü gidişin ardından sosyal medyada Fatih Terim'i eleştiri yağmuruna tuttu. Yapılan transferlerden, satılan oyunculara, takımın fiziksel düşüşünden, sakatlık problemlerine kadar Fatih Terim'i hedef tahtasına koydular.