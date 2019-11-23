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Başakşehir'in golü sonrası dikkat çeken görüntü! Arda Turan...
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda 1-0 mağlup olurken, 78. dakikada Gulbrandsen'in attığı gol sonrası takımın yaşadığı sevinç esnasında Arda Turan'ın görüntüsü dikkat çekti.
23 Kasım 2019 Cumartesi 19:07
Güncelleme: 23.11.2019 19:07
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Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti.
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Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle biterken, Başakşehir 78. dakikada Fredrik Gulbrandsen ile 1-0 öne geçti.
Başakşehirli oyuncuların gol sevinci yaşadığı esnada ortaya çıkan bir görüntü ise dikkat çekti.
Bir dönem Galatasaray forması giyen Arda Turan'ın gol sevinci esnasında ısınmaya devam ettiği görüldü.
Bu görüntü turuncu-lacivertli taraftarlar tarafından tepki toplarken, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından "Arda Turan geri mi dönüyor?" şeklinde yorumlandı.