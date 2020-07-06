Taraftar çılgına döndü! Falcao öyle bir şey yaptı ki...
Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayan sarı-kırmızılılar, rakibine 3-1 ile boyun eğerken şampiyonluk yarışında da havlu atmış durumda. Corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından lige çok kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, yaşadığı sakatlıklar sonrası birçok puan kaybetti. Dün de sakatlığı bulunan isimlerden Radamel Falcao maçı takip etmek için tribündeki yerini almıştı, geldiği günden bu yana birçok karşılaşmayı kaçıran Kolombiyalı golcünün maç esnasında yaptığı bir hareket taraftarlardan büyük tepki aldı. İşte detaylar...
6 Temmuz 2020 Pazartesi 10:20
Güncelleme: 06.07.2020 10:43
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Süper Lig'in 30. haftasında zorlu rakibi Trabzonspor'u sahasında ağırlayan Galatasaray mücadeleden 3-1 mağlubiyetle ayrılarak zirve yarışında önemli bir yara alırken, şampiyonluk rekabetinde havlu atmış oldu.
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G.SARAY'DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR Karadeniz ekibi ligde son haftalara girilirken, şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip bu mücadeleden kayıpsız ayrılırken, üst üste kayıplar yaşayan Galatasaray bu mücadelede de puan kaybu yaşadı.
Sakatlıklarla da boğuşan Galatasaray'da haftanın gündemi ise Radamel Falcao'ydu... Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan isimler kervanına katılan Kolombiyalı golcünün karşılaşmada oynayıp oynayamacağı merak konusuydu.
BÜYÜK SORU İŞARETİ VARDI Takımın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun yetişip yetişmeyeceği en büyük soru işaretiydi.
TÜM ŞARTLAR ZORLANDI Yener İnce yönetimindeki sağlık ekibi, tecrübeli yıldızı sezon finali niteliğindeki maça hazır hale getirebilmek adına tüm şartları zorladı.