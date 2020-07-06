Taraftar çılgına döndü! Falcao öyle bir şey yaptı ki...

Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayan sarı-kırmızılılar, rakibine 3-1 ile boyun eğerken şampiyonluk yarışında da havlu atmış durumda. Corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından lige çok kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, yaşadığı sakatlıklar sonrası birçok puan kaybetti. Dün de sakatlığı bulunan isimlerden Radamel Falcao maçı takip etmek için tribündeki yerini almıştı, geldiği günden bu yana birçok karşılaşmayı kaçıran Kolombiyalı golcünün maç esnasında yaptığı bir hareket taraftarlardan büyük tepki aldı. İşte detaylar...