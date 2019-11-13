Süper Lig'in iki yıldızı Galatasaray'a! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
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Süper Lig'in iki yıldızı Galatasaray'a!

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdüren Galatasaray'da ara transfer dönemi ve sezon sonu için çalışmalar hız kazandı. Teknik direktör Fatih Terim'in Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarının ardından kadroda radikal değişiklikler yapılacağının sinyallerini vermesinin ardından harekete geçen sarı-kırmızılılar, iki yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerine başladı...
13 Kasım 2019 Çarşamba 10:00 Güncelleme: 13.11.2019 10:00
Süper Lig'in iki yıldızı Galatasaray'a!

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek milli araya moralli giren Galatasaray'da yüzler gülüyor...

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Süper Lig'in iki yıldızı Galatasaray'a!

Sarı-kırmızlı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü gidişe rağmen ligde üst üste başarılı sonuçlar aldı.

Süper Lig'in iki yıldızı Galatasaray'a!

Galatasaray, lige kötü bir başlangıç yapmış, ilk 2 maçta sadece 1 puan kazanmıştı.

Süper Lig'in iki yıldızı Galatasaray'a!

Fatih Terim'in öğrencileri ilk 7 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 10 puan topladı. 7. hafta sonunda Galatasaray ligde 10. sırada yer aldı.

Süper Lig'in iki yıldızı Galatasaray'a!

İç sahada Demir Grup Sivasspor'u 3-2 yenen Galatasaray, sonraki hafta derbide Beşiktaş'a 1-0 yenildi.

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