Süper Lig'in iki yıldızı Galatasaray'a!

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdüren Galatasaray'da ara transfer dönemi ve sezon sonu için çalışmalar hız kazandı. Teknik direktör Fatih Terim'in Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarının ardından kadroda radikal değişiklikler yapılacağının sinyallerini vermesinin ardından harekete geçen sarı-kırmızılılar, iki yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerine başladı...

13 Kasım 2019 Çarşamba 10:00 Güncelleme: 13.11.2019 10:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





