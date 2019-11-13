Galatasaray'da Andone için şok karar kapıda! Fatih Terim... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Galatasaray'da Andone için şok karar kapıda! Fatih Terim...

Galatasaray'da Andone için şok karar kapıda! Fatih Terim...

Galatasaray'ın İngiliz ekibi Brighton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Rumen yıldız, Galatasaray'ın Gaziantep FK maçında sakatlık yaşamıştı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in Rumen yıldız ile ilgili radikal kararlar alabileceği belirtildi.
13 Kasım 2019 Çarşamba 07:29
Galatasaray'da Andone için şok karar kapıda! Fatih Terim...

Radamel Falcao'nun yokluğunda gösterdiği performansla alkış alan Florin Andone'nin Galatasaray macerası bitebilir...

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Galatasaray'da Andone için şok karar kapıda! Fatih Terim...

Takvim gazetesinin haberine göre, Gaziantep maçında dizinden ağır bir sakatlık geçiren Rumen yıldızla ilgili doktorların, "En erken mart başında dönecek" raporu verdiği öğrenildi.

Galatasaray'da Andone için şok karar kapıda! Fatih Terim...

SEZONU KAPATABİLİR!

Hatta Andone'nin sezonu kapatma ihtimali bile olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da Andone için şok karar kapıda! Fatih Terim...

Bu gelişme üzerine Fatih Terim'in, "Maksimum 1-2 ay için Andone'yi kadroda tutamayız" dediği belirlendi.

Galatasaray'da Andone için şok karar kapıda! Fatih Terim...

BRIGHTON'A TEKLİF YAPILACAK
Andone'nin geçireceği ameliyat sonrası sarı kırmızılı kulüpte sağlık kurulu ile toplantı yapılacağı öğrenildi.

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