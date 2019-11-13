Galatasaray'da Andone için şok karar kapıda! Fatih Terim...

Galatasaray'ın İngiliz ekibi Brighton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Rumen yıldız, Galatasaray'ın Gaziantep FK maçında sakatlık yaşamıştı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in Rumen yıldız ile ilgili radikal kararlar alabileceği belirtildi.

13 Kasım 2019 Çarşamba 07:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





