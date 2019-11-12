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Fatih Terim neşteri vurdu! İşte Galatasaray'da ilk yolcu
Çalkantılı günler geçiren Galatasaray'da devre arasında ayrılacak oyuncular yavaş yavaş belli oluyor. Takıma veda edecek ilk futbolcuyu belirleyen sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli futbolcunun biletini kesti. İşte Terim'in gözden çıkardığı futbolcu...
12 Kasım 2019 Salı 23:50
Güncelleme: 13.11.2019 00:03
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Bu sezon büyük maçlarda kötü bir performans sergilyen Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor.
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Birçok oyuncunun performansından memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim, takıma neşteri vurdu.
Devre arasında büyük bir kadro revizyonuna gitmesi beklenilen sarı-kırmızılı ekipte ilk yolcu kesinleşti.
Teknik direktör Terim, ilk olarak tecrübeli oyuncunun biletini kesti.
Geçtiğimiz sezona göre büyük bir düşüş yaşayan Yuto Nagatomo, transfer döneminde takımdan ayrılacak.