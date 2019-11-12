Fatih Terim neşteri vurdu! İşte Galatasaray'da ilk yolcu - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
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Fatih Terim neşteri vurdu! İşte Galatasaray'da ilk yolcu

Çalkantılı günler geçiren Galatasaray'da devre arasında ayrılacak oyuncular yavaş yavaş belli oluyor. Takıma veda edecek ilk futbolcuyu belirleyen sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli futbolcunun biletini kesti. İşte Terim'in gözden çıkardığı futbolcu...
12 Kasım 2019 Salı 23:50 Güncelleme: 13.11.2019 00:03
Fatih Terim neşteri vurdu! İşte Galatasaray'da ilk yolcu

Bu sezon büyük maçlarda kötü bir performans sergilyen Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor.

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Fatih Terim neşteri vurdu! İşte Galatasaray'da ilk yolcu

Birçok oyuncunun performansından memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim, takıma neşteri vurdu.

Fatih Terim neşteri vurdu! İşte Galatasaray'da ilk yolcu

Devre arasında büyük bir kadro revizyonuna gitmesi beklenilen sarı-kırmızılı ekipte ilk yolcu kesinleşti.

Fatih Terim neşteri vurdu! İşte Galatasaray'da ilk yolcu

Teknik direktör Terim, ilk olarak tecrübeli oyuncunun biletini kesti.

Fatih Terim neşteri vurdu! İşte Galatasaray'da ilk yolcu

Geçtiğimiz sezona göre büyük bir düşüş yaşayan Yuto Nagatomo, transfer döneminde takımdan ayrılacak.

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