Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Ocak ayında operasyon yapacağım. Bu takımın yarısı değişecek. Aidiyet duygusu taşıyan oyunculara ihtiyacım var" diyerek transfer sinyallerini vermişti. Sezon sonunda şampiyonluk duygusunu yeniden yaşamak isteyen Terim, Süper Lig'in parlayan yıldızlarını Cimbom'a kazandırmak için kolları sıvadı. İşte Galatasaray'ın istediği o isimler...
21 Kasım 2019 Perşembe 07:17
Güncelleme: 21.11.2019 07:26
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Süper Lig'in 3 yıldızı Galatasaray'a
Bu sezon yabancı oyuncularından hiçbir verim alamayan Galatasaray, transferde strateji değiştirdi.
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Süper Lig'in 3 yıldızı Galatasaray'a
A Milli Takım'a Ömer Bayram'dan başka oyuncu gönderemeyen Cimbom, Ocak ayında yerli ve gurbetçilere öncelik verecek.
Süper Lig'in 3 yıldızı Galatasaray'a
FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray, bu nedenle sezon sonunda serbest kalacak Türklere yöneldi.
Süper Lig'in 3 yıldızı Galatasaray'a
Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar Süper Lig'in 3 yıldızı için düğmeye bastı.
Süper Lig'in 3 yıldızı Galatasaray'a
Cimbom yapılacak transferlerle yeniden çıkışa geçip şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.