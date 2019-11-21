Süper Lig'in 3 yıldızı Galatasaray'a

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Ocak ayında operasyon yapacağım. Bu takımın yarısı değişecek. Aidiyet duygusu taşıyan oyunculara ihtiyacım var" diyerek transfer sinyallerini vermişti. Sezon sonunda şampiyonluk duygusunu yeniden yaşamak isteyen Terim, Süper Lig'in parlayan yıldızlarını Cimbom'a kazandırmak için kolları sıvadı. İşte Galatasaray'ın istediği o isimler...

21 Kasım 2019 Perşembe 07:17 Güncelleme: 21.11.2019 07:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





