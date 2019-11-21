Galatasaray yıldızına kavuşuyor!

Süper Lig'de 12. hafta cuma günü oynanacak mücadele ile açılıyor. Ligde ilk yarının bitmesine az bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran kulüplerden Galatasaray, birçok isimle temaslarını sıklaştırdı. Sarı-kırmızılılarda son olarak yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği yıldızdan sevindiren bir haber geldi. İşte detaylar...