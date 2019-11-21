Süper Lig'de 12. hafta cuma günü oynanacak mücadele ile açılıyor. Ligde ilk yarının bitmesine az bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran kulüplerden Galatasaray, birçok isimle temaslarını sıklaştırdı. Sarı-kırmızılılarda son olarak yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği yıldızdan sevindiren bir haber geldi. İşte detaylar...
21 Kasım 2019 Perşembe 07:37
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Galatasaray yıldızına kavuşuyor!
Süper Lig'in 12. haftası cuma günü oynanacak olan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçıyla açılacak.
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Galatasaray yıldızına kavuşuyor!
Geçtiğimiz 11 haftada topladığı 19 puan ile 6. sırada kendine yer bulan Galatasaray, diğer yandan Devler Ligi'nde de mücadele ediyor.
Galatasaray yıldızına kavuşuyor!
Ancak sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynadığı 4 maçta henüz galibiyet alabilmiş değil.
Galatasaray yıldızına kavuşuyor!
Takım olarak gösterilen performanstan da memnun olmayan sarı-kırmızılı yönetim ocak ayı transfer dönemi için kolları şimdiden sıvadı.
Galatasaray yıldızına kavuşuyor!
Galatasaray yaz transfer döneminde Belhanda'nın yerine düşündüğü ancak Faslı yıldızın takımda kalması üzerine transferi gerçekleşmeyen Ever Banega'ya yeniden kancayı taktı.