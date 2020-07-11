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Süper Lig'i sallamışlardı... Müthiş ikili Galatasaray'da buluşuyor!
Süper Lig'de bitime 3 hafta kala ilk 2 şansı kalmayan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Onyekuru'nun Monaco'ye dönmesiyle kanat arayışlarına hız veren sarı-kırmızılılar, bir dönem Süper Lig'de 'forvet partneriyle' birlikte fırtına estiren yıldız kanat oyuncusunu gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
11 Temmuz 2020 Cumartesi 06:40
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Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluk hedefine bitime 3 hafta kala havlu atan Galatasaray'da gözler gelecek sezona çevrildi.
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Transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar, takımı baştan aşağıya yenileyecek.
Cimbom, Muslera'nın sakatlığı ve Henry Onyekuru'nun takımdan ayrılmasının ardından önceliği kaleci ve kanat transferine vermiş durumda.
Özellikle Onyekuru'nun gidiş şekli Fatih Terim'in moralini oldukça bozarken, yöntim Nijeryalı yıldızın boşluğunu en az onun kadar kaliteli bir isimle doldurmak için harekete geçti.
TREZEGUET YENİDEN GÜNDEMDE
Sarı-kırmızılılar, daha önce de transferi için çaba harcadığı eski Kasımpaşalı Trezeguet'yi yeniden gündemine aldı.