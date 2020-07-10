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10 Temmuz 2020, Cuma
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Galatasaraylıları yıkan liste! Dibe vurdular...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen ara 12 Haziran'da son bulmuş ve karşılaşmalar seyircisiz olarak oynanmaya başlamıştı. Süper Lig'de pandemi sonrası geride kalan 5 haftanın ardından ortaya çıkan puan durumu ise dikkat çekti. İşte Galatasaraylıları yıkan liste...
10 Temmuz 2020 Cuma 19:49 Güncelleme: 10.07.2020 19:49
Galatasaraylıları yıkan liste! Dibe vurdular...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle birçok ülkede spor faaliyetlerine de ara verilmişti.

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Galatasaraylıları yıkan liste! Dibe vurdular...

Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'de 19 Mart'ta ertelenmiş 12 Haziran'da karşılaşmalar seyircisiz olarak tekrar oynanmaya başlamıştı.

Galatasaraylıları yıkan liste! Dibe vurdular...

Süper Lig'de pandemi arasının ardından 5 hafta oynandı. Seyircisiz oynanan maçlarda deplasman takımlarının seyircili oynanan maçlara nazaran daha fazla puan topladığı dikkat çekti.

Galatasaraylıları yıkan liste! Dibe vurdular...

Peki pandemi sonrası lig yeni başlamış olsaydı puan durumu nasıl olacaktı? İşte yanıtı...

Galatasaraylıları yıkan liste! Dibe vurdular...

Pandemi ligi puan durumu

1- Başakşehir - 13 puan

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