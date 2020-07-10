Galatasaraylıları yıkan liste! Dibe vurdular...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen ara 12 Haziran'da son bulmuş ve karşılaşmalar seyircisiz olarak oynanmaya başlamıştı. Süper Lig'de pandemi sonrası geride kalan 5 haftanın ardından ortaya çıkan puan durumu ise dikkat çekti. İşte Galatasaraylıları yıkan liste...
10 Temmuz 2020 Cuma 19:49
Güncelleme: 10.07.2020 19:49
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle birçok ülkede spor faaliyetlerine de ara verilmişti.
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Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'de 19 Mart'ta ertelenmiş 12 Haziran'da karşılaşmalar seyircisiz olarak tekrar oynanmaya başlamıştı.
Süper Lig'de pandemi arasının ardından 5 hafta oynandı. Seyircisiz oynanan maçlarda deplasman takımlarının seyircili oynanan maçlara nazaran daha fazla puan topladığı dikkat çekti.
Peki pandemi sonrası lig yeni başlamış olsaydı puan durumu nasıl olacaktı? İşte yanıtı...