Galatasaray'dan 3 imza! İşte Fatih Terim'in 2021 planı
Sezona iddialı bir giriş yapan ancak corona virüsü pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen aranın ardından birçok futbolcusu sakatlanan Galatasaray şampiyonluk yarışına havlu attı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim gözünü tamamen yeni sezona çevirirken transfer kriterleri belirlendi. Takımdan ayrılacak isimlere de karar veren deneyimli teknik adam 2021'e çok farklı bir bir giriş yapmayı amaçlıyor.
10 Temmuz 2020 Cuma 12:36
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Aralık ayında Şampiyonlar Ligi'ne, şubatta ise Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'ın ligdeki şampiyonluk şansı da matematiksel olarak Alanya'da bitti.
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Büyük umutlarla başlanan sezonda önemli transferler yapılsa da elde bomboş bir sezon kaldı.
Sürekli sakatlıklarla ve cezalarla boğuşan Galatasaray, tam ligde ipleri alıp 8'de 8 yapmıştı ki corona virüsü darbesiyle toparlanamadı.
Kötü geçen sezondan büyük ders çıkaran Teknik Direktör Fatih Terim ve yönetim, yeni dönem öncesi ilk olarak takımdan ayrılacak futbolcuları belirledi.
BABEL VE DIAGNE'NİN BİLETİNİ KESTİ! Başka takımlara kiralanan Mbaye Diagne ve Ryan Babel'i sezon başına kampına alacak olan Fatih hoca, birçok isminse biletini kesti.