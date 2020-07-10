Galatasaray'dan 3 imza! İşte Fatih Terim'in 2021 planı

Sezona iddialı bir giriş yapan ancak corona virüsü pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen aranın ardından birçok futbolcusu sakatlanan Galatasaray şampiyonluk yarışına havlu attı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim gözünü tamamen yeni sezona çevirirken transfer kriterleri belirlendi. Takımdan ayrılacak isimlere de karar veren deneyimli teknik adam 2021'e çok farklı bir bir giriş yapmayı amaçlıyor.