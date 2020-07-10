Galatasaray'dan 3 imza! İşte Fatih Terim'in 2021 planı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Galeri Galatasaray'dan 3 imza! İşte Fatih Terim'in 2021 planı

Galatasaray'dan 3 imza! İşte Fatih Terim'in 2021 planı

Sezona iddialı bir giriş yapan ancak corona virüsü pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen aranın ardından birçok futbolcusu sakatlanan Galatasaray şampiyonluk yarışına havlu attı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim gözünü tamamen yeni sezona çevirirken transfer kriterleri belirlendi. Takımdan ayrılacak isimlere de karar veren deneyimli teknik adam 2021'e çok farklı bir bir giriş yapmayı amaçlıyor.

10 Temmuz 2020 Cuma 12:36
Galatasaray'dan 3 imza! İşte Fatih Terim'in 2021 planı

Aralık ayında Şampiyonlar Ligi'ne, şubatta ise Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'ın ligdeki şampiyonluk şansı da matematiksel olarak Alanya'da bitti.

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Galatasaray'dan 3 imza! İşte Fatih Terim'in 2021 planı

Büyük umutlarla başlanan sezonda önemli transferler yapılsa da elde bomboş bir sezon kaldı.

Galatasaray'dan 3 imza! İşte Fatih Terim'in 2021 planı

Sürekli sakatlıklarla ve cezalarla boğuşan Galatasaray, tam ligde ipleri alıp 8'de 8 yapmıştı ki corona virüsü darbesiyle toparlanamadı.

Galatasaray'dan 3 imza! İşte Fatih Terim'in 2021 planı

Kötü geçen sezondan büyük ders çıkaran Teknik Direktör Fatih Terim ve yönetim, yeni dönem öncesi ilk olarak takımdan ayrılacak futbolcuları belirledi.

Galatasaray'dan 3 imza! İşte Fatih Terim'in 2021 planı

BABEL VE DIAGNE'NİN BİLETİNİ KESTİ!
Başka takımlara kiralanan Mbaye Diagne ve Ryan Babel'i sezon başına kampına alacak olan Fatih hoca, birçok isminse biletini kesti.

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