Spor yazarları PSG-Galatasaray maçını değerlendirdi
Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Galatasaray, PSG deplasmanına çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için kazanmak zorunda olan Galatasaray, PSG karşısında kötü bir oyun ortaya koydu ve 5-0'lık mağlubiyetle Avrupa defterini kapattı. Spor yazarları da Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde farklı mağlup olduğu PSG maçını değerlendirdi. İşte öne çıkan yazılar...
12 Aralık 2019 Perşembe 07:18
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LEVENT TÜZEMEN - İFLAS ETTİ
Galatasaray için Devler Ligi kabusu nihayet bitti. Sezon başında yapılan yabancı oyuncu ağırlıklı kadro mühendisliği tutmadı.
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1'er milyar euro'luk değerindeki PSG ve Real Madrid'in favori olduğu grupta Galatasaraylı oyuncular Avrupa Ligi'ne kalabilecek kaliteyi sahaya yansıtamadı.
Oyun kalitesi ve oyuncu performansı olarak Galatasaray takım halinde Devler Ligi vitrininde olmayı beceremedi.
Fatih Terim kendisiyle yüzleşmeli ve yabancı oyunculara dayalı kurduğu kadro mühendisliğinin iflas ettiğini kabul etmeli. Galatasaray yeniden yerli oyunculara yönelmeli.
Yabancı oyuncuyu da alırken ismine değil iş ahlakına, aidiyet duygusuna bakmalı.