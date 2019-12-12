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12 Aralık 2019, Perşembe
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Spor yazarları PSG-Galatasaray maçını değerlendirdi

Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Galatasaray, PSG deplasmanına çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için kazanmak zorunda olan Galatasaray, PSG karşısında kötü bir oyun ortaya koydu ve 5-0'lık mağlubiyetle Avrupa defterini kapattı. Spor yazarları da Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde farklı mağlup olduğu PSG maçını değerlendirdi. İşte öne çıkan yazılar...
12 Aralık 2019 Perşembe 07:18
Spor yazarları PSG-Galatasaray maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN - İFLAS ETTİ

Galatasaray için Devler Ligi kabusu nihayet bitti. Sezon başında yapılan yabancı oyuncu ağırlıklı kadro mühendisliği tutmadı.

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Spor yazarları PSG-Galatasaray maçını değerlendirdi

1'er milyar euro'luk değerindeki PSG ve Real Madrid'in favori olduğu grupta Galatasaraylı oyuncular Avrupa Ligi'ne kalabilecek kaliteyi sahaya yansıtamadı.

Spor yazarları PSG-Galatasaray maçını değerlendirdi

Oyun kalitesi ve oyuncu performansı olarak Galatasaray takım halinde Devler Ligi vitrininde olmayı beceremedi.

Spor yazarları PSG-Galatasaray maçını değerlendirdi

Fatih Terim kendisiyle yüzleşmeli ve yabancı oyunculara dayalı kurduğu kadro mühendisliğinin iflas ettiğini kabul etmeli. Galatasaray yeniden yerli oyunculara yönelmeli.

Spor yazarları PSG-Galatasaray maçını değerlendirdi

Yabancı oyuncuyu da alırken ismine değil iş ahlakına, aidiyet duygusuna bakmalı.

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