Spor yazarları PSG-Galatasaray maçını değerlendirdi

Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Galatasaray, PSG deplasmanına çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için kazanmak zorunda olan Galatasaray, PSG karşısında kötü bir oyun ortaya koydu ve 5-0'lık mağlubiyetle Avrupa defterini kapattı. Spor yazarları da Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde farklı mağlup olduğu PSG maçını değerlendirdi. İşte öne çıkan yazılar...

12 Aralık 2019 Perşembe 07:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





