Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi
Süper Lig'de 15. hafta maçında Galatasaray ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadelede 2-2'lik beraberlikle bitti. Galatasaray'ın gollerini 53. dakikada Sofiane Feghouli ve 83. dakikada Younes Belhanda (penaltı) kaydetti. Ankaragücü'nün golleri 88. dakikada İlhan Parlak'tan (penaltı) ve 90+1. dakikada Stelios Kitsiou'dan geldi. Ankaragücü'nün golcü futbolcusu Dever Orgill 45 ve 72. dakikada gördüğü sarı kartların ardından takımını 10 kişi bıraktı. Ankaragücü 10 kişi kaldığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen Galatasaray'dan puan aldı. Spor yazarları da Galatasaray ile Ankaragücü arasında geçen zorlu mücadeleyi değerlendirdi. İşte öne çıkan yazılar...
15 Aralık 2019 Pazar 07:44
BU GALERİYİ PAYLAŞ
REHA KAPSAL - HANGİ TAKIM?
Galatasaray, Ankaragücü gibi ligin en formsuz ve en sıkıntılı günler geçiren takımına karşı özellikle ilk yarıda oynadığı oyuna saha içinde akıl koyamamanın sıkıntısını yaşadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ankaragücü'nün 5-4-1 gibi savunma dizilişine, sarı-kırmızılılar 4-3-3 ile yanıt verdi. Fatih Terim hamlesiyle, Babel kenar çizgiden alınarak Falcao ile beraber iki santrforlu oyuna döndüler.
Ömer Bayram da hücum sol çizgide oynamaya başladı. Özellikle bu hamlelerden sonra Galatasaray'ın ilk yarıda kapalı savunmayla ilgili hücum setleri çok yetersizdi ve üretken değildi.
G.Saray, yerleşik savunmalara karşı geçtiğimiz sezonlarda sağ tarafta Mariano, Feghouli, Belhanda üçlüsüyle olumlu bir şekilde çözüm üretiyordu. Ama hem bu sezon hem de Ankaragücü maçında bununla ilgili oyun ezberleri bile geriye gitmiş bir görüntüsü vardı sarı-kırmızılıların.
Galatasaray'da özellikle Falcao'yu hücum aksiyonlarında kullanmasında bir oyun ezberi yok. İlk yarıda top alamadı. Falcao kendine alan yaratsa da onu oynatacak oyuncu eksikliğini de saha içinde yaşadı.