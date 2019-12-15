Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi

G.Saray, yerleşik savunmalara karşı geçtiğimiz sezonlarda sağ tarafta Mariano, Feghouli, Belhanda üçlüsüyle olumlu bir şekilde çözüm üretiyordu. Ama hem bu sezon hem de Ankaragücü maçında bununla ilgili oyun ezberleri bile geriye gitmiş bir görüntüsü vardı sarı-kırmızılıların.