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Beraberlik sonrası Fatih Terim'e büyük şok! "Okan Buruk..."
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta son dakikalarda yediği iki gole engel olamadı ve Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak büyük bir şok yaşadı. Puanını 24'e çıkaran sarı-kırmızılılar liderlik koltuğunda bulunan Sivasspor ile arasındaki farkı 6'ya indirdi. Maç sonunda Fatih Terim ise sorumluluğun kendinde olduğunu belirtti. Galatasaray taraftarı da son dakikalarda yenilen 2 golün ardından adeta çılgına döndü. İşte sarı-kırmızılı taraftarların yaptığı yorum ve Okan Buruk detayı...
14 Aralık 2019 Cumartesi 23:18
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Galatasaray ile Ankaragücü, Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
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Galatasaray'ın gollerini 52. dakikada SofianeFeghouli ve 83. dakikada penaltıdan Belhanda attı.
Ankaragücü'nün sayılarını ise 88. dakikada penaltıdan İlhan Parlak ve 90+1'deKitsiou kaydetti.
Ankaragücü'nde Dever Orgill, 45 ve 73. dakikalarda sarı kart görerek kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu beraberliğin ardından Galatasaray 24, 6 hafta sonra puan alan Ankaragücü ise 10 puana ulaştı. Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, Göztepe'ye konuk olacak. Ankaragücü de Antalyaspor deplasmanına çıkacak.