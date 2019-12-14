Beraberlik sonrası Fatih Terim'e büyük şok! 'Okan Buruk...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
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Beraberlik sonrası Fatih Terim'e büyük şok! "Okan Buruk..."

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta son dakikalarda yediği iki gole engel olamadı ve Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak büyük bir şok yaşadı. Puanını 24'e çıkaran sarı-kırmızılılar liderlik koltuğunda bulunan Sivasspor ile arasındaki farkı 6'ya indirdi. Maç sonunda Fatih Terim ise sorumluluğun kendinde olduğunu belirtti. Galatasaray taraftarı da son dakikalarda yenilen 2 golün ardından adeta çılgına döndü. İşte sarı-kırmızılı taraftarların yaptığı yorum ve Okan Buruk detayı...
14 Aralık 2019 Cumartesi 23:18
Beraberlik sonrası Fatih Terim'e büyük şok! Okan Buruk...

Galatasaray ile Ankaragücü, Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

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Beraberlik sonrası Fatih Terim'e büyük şok! Okan Buruk...

Galatasaray'ın gollerini 52. dakikada Sofiane Feghouli ve 83. dakikada penaltıdan Belhanda attı.

Beraberlik sonrası Fatih Terim'e büyük şok! Okan Buruk...

Ankaragücü'nün sayılarını ise 88. dakikada penaltıdan İlhan Parlak ve 90+1'de Kitsiou kaydetti.

Beraberlik sonrası Fatih Terim'e büyük şok! Okan Buruk...

Ankaragücü'nde Dever Orgill, 45 ve 73. dakikalarda sarı kart görerek kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Beraberlik sonrası Fatih Terim'e büyük şok! Okan Buruk...

Bu beraberliğin ardından Galatasaray 24, 6 hafta sonra puan alan Ankaragücü ise 10 puana ulaştı. Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, Göztepe'ye konuk olacak. Ankaragücü de Antalyaspor deplasmanına çıkacak.

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