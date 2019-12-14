Beraberlik sonrası Fatih Terim'e büyük şok! "Okan Buruk..."

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta son dakikalarda yediği iki gole engel olamadı ve Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak büyük bir şok yaşadı. Puanını 24'e çıkaran sarı-kırmızılılar liderlik koltuğunda bulunan Sivasspor ile arasındaki farkı 6'ya indirdi. Maç sonunda Fatih Terim ise sorumluluğun kendinde olduğunu belirtti. Galatasaray taraftarı da son dakikalarda yenilen 2 golün ardından adeta çılgına döndü. İşte sarı-kırmızılı taraftarların yaptığı yorum ve Okan Buruk detayı...

14 Aralık 2019 Cumartesi 23:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





