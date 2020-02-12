Sosyal medyada yeni slogan: Adem BIG

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Alanyaspor'u evinde 3-1 yendi ancak ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden sarı kırmızılılar sahasında yediği golün dezavantajıyla kupaya veda etti. Bu sonuca rağmen, Galatasaraylı oyuncular taraftarlardan büyük alkış aldı. Takımda öne çıkan isimse Adem Büyük oldu...

12 Şubat 2020 Çarşamba 23:49 Güncelleme: 13.02.2020 00:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





