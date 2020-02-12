Sosyal medyada yeni slogan: Adem BIG

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Alanyaspor'u evinde 3-1 yendi ancak ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden sarı kırmızılılar sahasında yediği golün dezavantajıyla kupaya veda etti. Bu sonuca rağmen, Galatasaraylı oyuncular taraftarlardan büyük alkış aldı. Takımda öne çıkan isimse Adem Büyük oldu...
12 Şubat 2020 Çarşamba 23:49
Güncelleme: 13.02.2020 00:07
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Galatasaray turnuvada havlu atsa da, sarı kırmızılı ekipteki performansıyla alkış alan Adem Büyük mücadelede attığı iki golle umutları canlı tuttu...
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Adem Büyük'ün takım arkadaşlarıyla sahada sergilediği bu hırsı ve istekli görüntüsü sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
İşte sarı kırmızılı taraftarların sosyal medyada Adem Büyük tepkileri...