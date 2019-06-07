Son dakika l Galatasaray'dan transfer bombası! Ryan Babel'le birlikte o da geliyor... - Fotomaç
07 Haziran 2019, Cuma
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Haberler Galeri Son dakika l Galatasaray'dan transfer bombası! Ryan Babel'le birlikte o da geliyor...

Son dakika l Galatasaray'dan transfer bombası! Ryan Babel'le birlikte o da geliyor...

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Takımın en formda oyuncularından olan Younes Belhanda'ya Arabistan Ligi'nden gelen ciddi teklifleri değerlendirme kararı alan sarı-kırmızılılar, adı sır gibi saklanan bir transfer operasyonu gerçekleştiriyor. Galatasaray taraftarının orta sahaya hangi transfer yapılacak? sorusu da cevap buldu. İşte Galatasaray'ın dev transfer harekatından detaylar...

7 Haziran 2019 Cuma 07:56 Güncelleme: 07.06.2019 07:56
Son dakika l Galatasaray'dan transfer bombası! Ryan Babel'le birlikte o da geliyor...

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Son dakika l Galatasaray'dan transfer bombası! Ryan Babel'le birlikte o da geliyor...

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gözler transfere çevrilmiş durumda.

Son dakika l Galatasaray'dan transfer bombası! Ryan Babel'le birlikte o da geliyor...

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, o platformda kendini gösterebilecek oyuncuların araşıyışında.

Son dakika l Galatasaray'dan transfer bombası! Ryan Babel'le birlikte o da geliyor...

Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda da mücadele edecek olan Aslan, geniş rotasyonlu bir kadro ile lige merhaba demek istiyor.

Son dakika l Galatasaray'dan transfer bombası! Ryan Babel'le birlikte o da geliyor...

Geçtiğimiz sezon kısıtlı kadro ile zor şartlarda şampiyon olan Galatasaray, önümüzdeki sezon bu zorlukları yaşamak istemiyor.

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