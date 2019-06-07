HaberlerGaleriSon dakika l Galatasaray'dan transfer bombası! Ryan Babel'le birlikte o da geliyor...
Son dakika l Galatasaray'dan transfer bombası! Ryan Babel'le birlikte o da geliyor...
Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Takımın en formda oyuncularından olan Younes Belhanda'ya Arabistan Ligi'nden gelen ciddi teklifleri değerlendirme kararı alan sarı-kırmızılılar, adı sır gibi saklanan bir transfer operasyonu gerçekleştiriyor. Galatasaray taraftarının orta sahaya hangi transfer yapılacak? sorusu da cevap buldu. İşte Galatasaray'ın dev transfer harekatından detaylar...
7 Haziran 2019 Cuma 07:56
Güncelleme: 07.06.2019 07:56
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gözler transfere çevrilmiş durumda.
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, o platformda kendini gösterebilecek oyuncuların araşıyışında.
Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda da mücadele edecek olan Aslan, geniş rotasyonlu bir kadro ile lige merhaba demek istiyor.
Geçtiğimiz sezon kısıtlı kadro ile zor şartlarda şampiyon olan Galatasaray, önümüzdeki sezon bu zorlukları yaşamak istemiyor.