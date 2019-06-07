Son dakika l Galatasaray'dan transfer bombası! Ryan Babel'le birlikte o da geliyor...

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Takımın en formda oyuncularından olan Younes Belhanda'ya Arabistan Ligi'nden gelen ciddi teklifleri değerlendirme kararı alan sarı-kırmızılılar, adı sır gibi saklanan bir transfer operasyonu gerçekleştiriyor. Galatasaray taraftarının orta sahaya hangi transfer yapılacak? sorusu da cevap buldu. İşte Galatasaray'ın dev transfer harekatından detaylar...