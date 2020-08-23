Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2 ayrılık sonrası süper 10 numara!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlıklarına aralıksız devam eden Galatasaray, transferde de oldukça hareketli... Şu ana dek 5 ismi resmen açıklayan sarı-kırmızılılar transferde perdeyi kapatmazken, listedeki bazı isimler için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Takıma katılacak isimlerin yanı sıra, halihazırda kadroda bulunan bazı oyuncularla da yollarını ayırma uğraşı veren Aslan'da günden güne yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...