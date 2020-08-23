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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2 ayrılık sonrası süper 10 numara!
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlıklarına aralıksız devam eden Galatasaray, transferde de oldukça hareketli... Şu ana dek 5 ismi resmen açıklayan sarı-kırmızılılar transferde perdeyi kapatmazken, listedeki bazı isimler için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Takıma katılacak isimlerin yanı sıra, halihazırda kadroda bulunan bazı oyuncularla da yollarını ayırma uğraşı veren Aslan'da günden güne yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
23 Ağustos 2020 Pazar 15:41
Güncelleme: 23.08.2020 15:51
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz sezonun rehavetini üzerinden atıp, yeni sezonda şampiyonluk kupasına uzanabilmek için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.
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Yeni sezona yenilenmiş bir kadro ile merhaba demeye hazırlanan sarı-kırmzılılarda şu ana dek 5 transfer resmen açıklanmış durumdayken, transfer dosyası halen kapanmış değil.
Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Omar Elabdellaoui transferlerinde mutlu sona ulaşan Galatasaraylı kurmaylar, kadroya katılan isimlerin yanı sıra, hali hazırda kadroda bulunan bazı isimlerle de mutabakat sağlayabilmek adına temaslarını sürdürüyor.
Öte yandan corona virüsü süreci sonrası mali anlamda da zor günler geçiren Aslan, transferlerinde minimum maliyet-maksimum fayda dengesini gözetmeye çalırken, adımlarını oldukça dikkatli atıyor.
Takımdaki geleceği halen tam olarak netleşmemiş isimlerden olan genç oyuncu Yunus Akgün'ün yanı sıra Belhanda-Feghouli ikilisi için de alınacak kararlar merakla bekleniyor.