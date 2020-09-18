GaleriGalatasaraySon dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim istedi yönetim bitiriyor
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim istedi yönetim bitiriyor
Geçtiğimiz sezonu 6'ıncı sırada bitiren Galatasaray'da hedef şampiyonluk... Yeni sezonu Gaziantep FK galibiyeti ile açan sarı-kırmızılılar son şampiyon Başakşehir karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmanın planlarını yapıyor. Cimbom'da bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, dünya yıldızını kadroya katmak için yoğun mesai harcıyor. İşte o isim ve transferde son gelişmeler. (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)
18 Eylül 2020 Cuma 14:02, Güncelleme 18.09.2020 14:04
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim istedi yönetim bitiriyor