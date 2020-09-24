Galeri Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Transferi duyurdular! Dünya yıldızı Cimbom'a

Son dakika Galatasaray haberi: Transferi duyurdular! Dünya yıldızı Cimbom'a

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yeni sezona Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyeti ile başlayan Galatasaray'da hedef Fenerbahçe maçından da galibiyetle ayrılıp 3'te 3 yapmak. Sarı-kırmızılılar derbi hazırlıklarına devam ederken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda dünya yıldızını gündeme aldı ve ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İşte o isim ve son detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Son dakika Galatasaray haberi: Transferi duyurdular! Dünya yıldızı Cimbom'a

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