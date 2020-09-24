GaleriGalatasaraySon dakika Galatasaray haberi: Transferi duyurdular! Dünya yıldızı Cimbom'a
Son dakika Galatasaray haberi: Transferi duyurdular! Dünya yıldızı Cimbom'a
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yeni sezona Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyeti ile başlayan Galatasaray'da hedef Fenerbahçe maçından da galibiyetle ayrılıp 3'te 3 yapmak. Sarı-kırmızılılar derbi hazırlıklarına devam ederken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda dünya yıldızını gündeme aldı ve ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İşte o isim ve son detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
24 Eylül 2020 Perşembe 09:00, Güncelleme 24.09.2020 09:02
Son dakika Galatasaray haberi: Transferi duyurdular! Dünya yıldızı Cimbom'a