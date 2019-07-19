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Seri Galatasaray'da! Xavi'den yıldız isim için övgü dolu sözler
Galatasaray, Jean Michael Seri'nin 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Galatasaray, Fulham'a kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro ödeyecek. Sözleşmedeki satın alma opsiyonu ise 18 milyon euro. Süper Lig'i sallayan bu transferin yankıları ise haala sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın kadrosuna kattığı yıldız isim için Barcelona'nın efsane isimlerinden Xavi'den daha önceleri övgü dolu sözler gelmişti. İşte olay transferin detayları ve yaşananlar...
19 Temmuz 2019 Cuma 06:36
Güncelleme: 19.07.2019 06:36
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Galatasaray, Jean Michael Seri'nin 1,5 milyon Euro kiralama bedeli ve 18 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Fulham'dan 1 yıllığına kiralandığını açıkladı..
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GALATASARAY'IN KAP BİLDİRİMİ ŞU ŞEKİLDE;
Profesyonel Futbolcu Jean Michael Seri ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 01.06.2020 tarihine kadar Şirketimizin 18.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.
Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.800.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.
Bu transfer sonrası, Süper Lig'de yeni sezon öncesi dengeler değişti. Sarıkırmızılı ekibin, 1.5 milyon euro'ya Fulham'dan bir yıllığına kiraladığı Fildişili yıldız dün sabah İstanbul'a ayak bastı.
Havaalanında taraftarlar tarafından büyük bir coşku ile karşılanan Seri, idari menajer Şükrü Hanedar ile birlikte kendisini karşılamaya gelenleri selamladıktan sonra Florya'nın yolunu tuttu.