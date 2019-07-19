Seri Galatasaray'da! Xavi'den yıldız isim için övgü dolu sözler

Galatasaray, Jean Michael Seri'nin 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Galatasaray, Fulham'a kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro ödeyecek. Sözleşmedeki satın alma opsiyonu ise 18 milyon euro. Süper Lig'i sallayan bu transferin yankıları ise haala sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın kadrosuna kattığı yıldız isim için Barcelona'nın efsane isimlerinden Xavi'den daha önceleri övgü dolu sözler gelmişti. İşte olay transferin detayları ve yaşananlar...

19 Temmuz 2019 Cuma 06:36 Güncelleme: 19.07.2019 06:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





