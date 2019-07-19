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Galatasaray'da Falcao ve Josef tamam! İşte anlaşma detayları...
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezon hedef büyülten sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Bu kapsamda Seri'yi Fulham'dan kiralayarak bombayı patlatan Galatasaray, taraftarlarına çifte sürpriz yapmaya hazırlanıyor. İşte dev transfer harekatının detayları...
19 Temmuz 2019 Cuma 06:36
Güncelleme: 19.07.2019 06:36
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Galatasaray transfer şov yapmaya hazırlanıyor.
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Geçtiğimiz sezonun çifte kupalı şampiyonu, Devler Ligi arenasında başarı sağlamak için transferde kolları sıvadı.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre devam eden çalışmalarda sarı-kırmızılılar transferde büyük oynamaya karar verdi.
Fulham'ın genç yıldızı Michael Seri'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray, 2 transferi daha açıklayarak transferde büyük bir sükse yapmaya hazırlanıyor.
İşte dev transfer harekatının detayları...
FALCAO BOMBASI!
Galatasaray, dünyanın en önemli golcülerinden Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak üzere.