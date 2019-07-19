Galatasaray'da Falcao ve Josef tamam! İşte anlaşma detayları... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'da Falcao ve Josef tamam! İşte anlaşma detayları...

Galatasaray'da Falcao ve Josef tamam! İşte anlaşma detayları...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezon hedef büyülten sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Bu kapsamda Seri'yi Fulham'dan kiralayarak bombayı patlatan Galatasaray, taraftarlarına çifte sürpriz yapmaya hazırlanıyor. İşte dev transfer harekatının detayları...
19 Temmuz 2019 Cuma 06:36 Güncelleme: 19.07.2019 06:36
Galatasaray'da Falcao ve Josef tamam! İşte anlaşma detayları...

Galatasaray transfer şov yapmaya hazırlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Falcao ve Josef tamam! İşte anlaşma detayları...

Geçtiğimiz sezonun çifte kupalı şampiyonu, Devler Ligi arenasında başarı sağlamak için transferde kolları sıvadı.

Galatasaray'da Falcao ve Josef tamam! İşte anlaşma detayları...

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre devam eden çalışmalarda sarı-kırmızılılar transferde büyük oynamaya karar verdi.

Galatasaray'da Falcao ve Josef tamam! İşte anlaşma detayları...

Fulham'ın genç yıldızı Michael Seri'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray, 2 transferi daha açıklayarak transferde büyük bir sükse yapmaya hazırlanıyor.

İşte dev transfer harekatının detayları...

Galatasaray'da Falcao ve Josef tamam! İşte anlaşma detayları...

FALCAO BOMBASI!

Galatasaray, dünyanın en önemli golcülerinden Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak üzere.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN