Galatasaray'da Falcao ve Josef tamam! İşte anlaşma detayları...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezon hedef büyülten sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Bu kapsamda Seri'yi Fulham'dan kiralayarak bombayı patlatan Galatasaray, taraftarlarına çifte sürpriz yapmaya hazırlanıyor. İşte dev transfer harekatının detayları...

19 Temmuz 2019 Cuma 06:36 Güncelleme: 19.07.2019 06:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





