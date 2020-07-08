Sergio Rico'nun menajerinden Türkiye'ye yeşil ışık!

Oyuncusunun olası Türkiye'ye transferiyle ilgil konuşan Sergio Rico'nun Menajeri Miguel Alfaro, "Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaleci arayışı olduğunu biliyoruz. Beşiktaş ve Galatasaray önemli seçenekler ancak o şu anda PSG ile birlikte Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmış durumda. Şampiyonlar Ligi sona erdikten sonra Sevilla'yla konuşacağız. Sergio Rico'nun Türkiye'ye bakışı pozitif. Türk takımlarını tanıyor ve böyle bir gelişme olabilir" şeklinde konuştu.