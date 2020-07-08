Sergio Rico'nun menajerinden Türkiye'ye yeşil ışık!
Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen ünlü file bekçisinin menajeri, 26 yaşındaki eldivenin Türkiye'ye transferine yeşil ışık yaktı. İşte o açıklamalar... | Son dakika transfer haberleri
8 Temmuz 2020 Çarşamba 09:38
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Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği konuşulan Sergio Rico'nun menajeri Miguel Alfaro, 26 yaşındaki file bekçisinin geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
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Fernando Muslera'nın Rizespor karşılaşmasındaki sakatlığından sonra gelecek sezonun bir bölümü için kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray, gündemine İspanyol file bekçisi Sergio Rico'yu aldı.
Beşiktaş'a da önerilen kalecilerin başında gelen Sergio Rico için şu anda Galatasaray ağır basan taraf. Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi halinde bir kaleci takviyesi isteyen Sergen Yalçın aksi takdirde yola Utku-Ersin ikilisiyle devam etmeyi planlıyor.
Şu anda kiralık olarak PSG forması giyen kalecinin menajeri Radyospor'a açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Oyuncusunun olası Türkiye'ye transferiyle ilgil konuşan Sergio Rico'nun Menajeri Miguel Alfaro, "Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaleci arayışı olduğunu biliyoruz. Beşiktaş ve Galatasaray önemli seçenekler ancak o şu anda PSG ile birlikte Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmış durumda. Şampiyonlar Ligi sona erdikten sonra Sevilla'yla konuşacağız. Sergio Rico'nun Türkiye'ye bakışı pozitif. Türk takımlarını tanıyor ve böyle bir gelişme olabilir" şeklinde konuştu.
SERGIO RICO KİMDİR?
26 yaşındaki Sergio Rico son sezonda PSG'ye kiralandı. Bonservisi Sevilla'da olan Sergio Rico, bu sezon PSG formasıyla ligde 2 maçta forma giydi.
Kariyerinde daha önce Fulham forması giyen Sergio Rico, Sevilla altyapısında yetiştiştikten sonra uzun yıllar İspanyol ekibinde görev yaptı.