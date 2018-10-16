Selahaddin Aydoğdu - Fatih Terim davası başladı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Kebapçı Selo lakaplı Selahaddin Aydoğdu, hakim karşısına çıktı. Selahaddin Aydoğdu, Fatih Terim için "İş yerimi basmaya gelen adam dayak yedi ve kaçtı. Söylediklerimin ve yaptıklarımın arkasındayım" dedi.

16 Ekim 2018 Salı, 12:28:09 Güncelleme: 12:42:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





