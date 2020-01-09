Ryan Babel'in Türkiye'den ayrılış tarihi netleşti!

% 30 DAHA PAHALIYA GELDİ

BEŞIKTAŞ'TA son sezonunda 2.1 milyon Euro kazanan Babel, Galatasaray'a hem daha yaşlı hem de daha pahalıya geldi. Hollandalı futbolcu, 2.5 milyon Euro maaş ve 3 yıllık kontrat için 2 milyon Euro da imza parası alırken, yıllık geliri 3.2 milyon Euro'ya ulaştı. Sarı-kırmızılı takım, oyuncuya Beşiktaş'a göre neredeyse yüzde 30 daha fazla para ödedi.