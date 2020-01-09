Ryan Babel'in Türkiye'den ayrılış tarihi netleşti!
Transfer sezonunu oldukça hareketli geçiren Galatasaray Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi transferlerini resmen duyurmuştu. Takıma yapılan takviyelerin yanında gönderilecek isimleri de belirlemeye çalışan Galatasaray'da gönderilen ilk isim kesinleşti. İşte o isim ve takımdan ayrılış tarihi...
Galatasaray, sezon başında büyük beklentiyle ve yüksek maliyetle kadrosuna kattığı Ryan Babel'de ciddi zararla karşı karşıya… Fulham küme düşünce serbest kalan ve 2 milyon Euro imza parası karşılığında Galatasaray'a gelen tecrübeli oyuncu, 2.5 milyon Euro maaşla 3 yıllık sözleşme yapmıştı. Ancak sezona iyi başlayan Hollandalı devamını getiremedi. 20 maçta sadece 5 gol, 1 asistle oynayan Babel, Fatih Terim'in gözünden düştü.
% 30 DAHA PAHALIYA GELDİ
BEŞIKTAŞ'TA son sezonunda 2.1 milyon Euro kazanan Babel, Galatasaray'a hem daha yaşlı hem de daha pahalıya geldi. Hollandalı futbolcu, 2.5 milyon Euro maaş ve 3 yıllık kontrat için 2 milyon Euro da imza parası alırken, yıllık geliri 3.2 milyon Euro'ya ulaştı. Sarı-kırmızılı takım, oyuncuya Beşiktaş'a göre neredeyse yüzde 30 daha fazla para ödedi.