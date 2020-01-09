Ryan Babel'in Türkiye'den ayrılış tarihi netleşti! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Ocak 2020, Perşembe
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Ryan Babel'in Türkiye'den ayrılış tarihi netleşti!

Transfer sezonunu oldukça hareketli geçiren Galatasaray Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi transferlerini resmen duyurmuştu. Takıma yapılan takviyelerin yanında gönderilecek isimleri de belirlemeye çalışan Galatasaray'da gönderilen ilk isim kesinleşti. İşte o isim ve takımdan ayrılış tarihi...

9 Ocak 2020 Perşembe 16:23 Güncelleme: 09.01.2020 16:23
Ryan Babel'in Türkiye'den ayrılış tarihi netleşti!

Galatasaray, sezon başında büyük beklentiyle ve yüksek maliyetle kadrosuna kattığı Ryan Babel'de ciddi zararla karşı karşıya… Fulham küme düşünce serbest kalan ve 2 milyon Euro imza parası karşılığında Galatasaray'a gelen tecrübeli oyuncu, 2.5 milyon Euro maaşla 3 yıllık sözleşme yapmıştı. Ancak sezona iyi başlayan Hollandalı devamını getiremedi. 20 maçta sadece 5 gol, 1 asistle oynayan Babel, Fatih Terim'in gözünden düştü.

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Ryan Babel'in Türkiye'den ayrılış tarihi netleşti!

AJAX'A KİRALANIYOR
Onyekuru'nun da gelişiyle forma şansı azalan Babel, Ajax ile görüşüyor. Oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen 33 yaşındaki oyuncunun, yarım sezonluk ücretiyle birlikte Galatasaray'a 6 aylık maliyeti 3.25 milyon Euro'yu (21 milyon TL) buldu.

Ryan Babel'in Türkiye'den ayrılış tarihi netleşti!

Ajax'ın Ryan Babel'i kiralaması bekleniyor. Galatasaray ise oyuncuyu EURO 2020'de sergileyeceği performansla satma planları yapıyor.

Ryan Babel'in Türkiye'den ayrılış tarihi netleşti!

% 30 DAHA PAHALIYA GELDİ
BEŞIKTAŞ'TA son sezonunda 2.1 milyon Euro kazanan Babel, Galatasaray'a hem daha yaşlı hem de daha pahalıya geldi. Hollandalı futbolcu, 2.5 milyon Euro maaş ve 3 yıllık kontrat için 2 milyon Euro da imza parası alırken, yıllık geliri 3.2 milyon Euro'ya ulaştı. Sarı-kırmızılı takım, oyuncuya Beşiktaş'a göre neredeyse yüzde 30 daha fazla para ödedi.

Ryan Babel'in Türkiye'den ayrılış tarihi netleşti!

'MAAŞINI BIRAKACAK!'
BABEL için menajeri Winnie Haatrecht transferle ilgili yeni bir açıklama yaptı: "Babel'in kiralanması için Ajax ile görüşüyoruz. Maaşının bir kısmını Galatasaray'a bırakıp Ajax'a gitmeye hazır. Bu transferde hem Ajax'a hem de Galatasaray'a yardımcı olmak istiyor."

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