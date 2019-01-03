Robinho için Fenerbahçe ve Galatasaray devrede! - Galeri - Fotomaç
03 Ocak 2019, Perşembe
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Robinho için Fenerbahçe ve Galatasaray devrede!

Demir Grup Sivasspor'un transferi konusunda Medipol Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı yıldız Robihno için Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin de devreye girdiği öğrenildi.

3 Ocak 2019 Perşembe, 13:05:48 Güncelleme: 13:06:31
Robinho için Fenerbahçe ve Galatasaray devrede!

Demir Grup Sivasspor'un transferi konusunda Medipol Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı yıldız Robihno için Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin de devreye girdiği öğrenildi.

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Robinho için Fenerbahçe ve Galatasaray devrede!

Başakşehir ile henüz anlaşamayan Robihno'nun vereceği karar etkili olacak.

Robinho için Fenerbahçe ve Galatasaray devrede!

Demir Grup Sivasspor'da başarılı bir sezon geçiren ve ilk yarının bitimiyle birlikte Medipol Başakşehir'e satışı konusunda prensip anlaşması sağlanan Robson De Souza (Robihno) tranfserinde kriz çıktı.

Robinho için Fenerbahçe ve Galatasaray devrede!

İki kulübün bonservis konusunda anlaşma sağlamasına karşın, Robihno'nun Başakşehir ile henüz anlaşamadığı öğrenildi.

Robinho için Fenerbahçe ve Galatasaray devrede!

Sivasspor taraftarının yoğun tepki gösterdiği transfer gelişmesinin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin de menajerler vasıtası ile Robinho'ya teklifte bulunduğu ileri sürüldü.

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