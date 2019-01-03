Floryada 4lü zirve!

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in dönmesiyle birlikte Mustafa Cengiz, Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile birlikte Florya'da bir toplantı yapıldığı belirtildi.
3 Ocak 2019 Perşembe, 12:43:32
Güncelleme: 13:05:18
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Takıma yapılacak takviyelerin görüşüldüğü zirvede transferler konusunda son durum ele alındı.
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İlk gündem maddesi Alan Carvalho oldu. Brezilyalı golcünün transferi konusunda görüşmelerin sürdüğü ve ücret konusunda ufak pürüzlerin kaldığı, bu transferin sonuçlanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
Manchester City'de forma şansı bulamayan Mangala konusunda gelişmelerin olumlu sürdüğü belirtildi.
Ayrıca İngiliz basınında çıkan haberlere göre 27 yaşındaki savunmacının kiralanması konusunda İngiliz kulübün sıcak baktığı ve City'nin Mangala'nın maaşının yarısını ödemeye razı olduğu iddia edildi.
Piyasa değeri 10 milyon Euro olan yıldız stoper bu sezon Manchester City'de hiçbir resmi maçta forma giyme şansı bulamadı.