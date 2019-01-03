Belhandadan transfer açıklaması! Monacoya mı gidiyor?

Belhanda'dan transfer açıklaması! Monaco'ya mı gidiyor?
Adı sürekli transfer haberleriyle anılan Younes Belhanda için son iddia Fransa'dan geldi. Monaco ile anlaştığı ifade edilen Belhanda, Fransa basınına konuştu.
3 Ocak 2019 Perşembe, 09:16:37
Güncelleme: 09:21:50
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Cezasının sona ermesinin ardından sahalara hızlı bir dönüş yapan Faslı yıldızın Monaco ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fransa'nın önde gelen sitelerinden Le10sport, kadrosunu Fabregas ile güçlendirmek isteyen ve ikinci yarıda Fransa Ligi'ndeki bulunduğu kötü konumdan çıkmak isteyen Monaco'nun Belhanda ile de ilgilendiği duyurdu.
Haberde oyuncu ile anlaşma sağlandığı da ifade edilirken Galatasaray ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
Monaco'nun Galatasaray ile pazarlık halinde olduğu ve 5 milyon Euro'nun üzerine çıkması halinde transferin biteceği belirtildi.
KATARLILAR DA İSTİYOR Geçtiğimiz günlerde Belhanda için Katar iddiası da dile getirilmişti. İsmi açıklanmayan Katar kulübünün, 28 yaşındaki futbolcuyu, transfer etmek için Galatasaray'la görüştüğü ancak sonuç alınamadığı vurgulanmıştı.