Belhandadan transfer açıklaması! Monacoya mı gidiyor? - Galeri - Fotomaç
03 Ocak 2019, Perşembe
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Belhanda'dan transfer açıklaması! Monaco'ya mı gidiyor?

Adı sürekli transfer haberleriyle anılan Younes Belhanda için son iddia Fransa'dan geldi. Monaco ile anlaştığı ifade edilen Belhanda, Fransa basınına konuştu.

3 Ocak 2019 Perşembe, 09:16:37 Güncelleme: 09:21:50
Belhandadan transfer açıklaması! Monacoya mı gidiyor?

Cezasının sona ermesinin ardından sahalara hızlı bir dönüş yapan Faslı yıldızın Monaco ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

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Belhandadan transfer açıklaması! Monacoya mı gidiyor?

Fransa'nın önde gelen sitelerinden Le10sport, kadrosunu Fabregas ile güçlendirmek isteyen ve ikinci yarıda Fransa Ligi'ndeki bulunduğu kötü konumdan çıkmak isteyen Monaco'nun Belhanda ile de ilgilendiği duyurdu.

Belhandadan transfer açıklaması! Monacoya mı gidiyor?

Haberde oyuncu ile anlaşma sağlandığı da ifade edilirken Galatasaray ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Belhandadan transfer açıklaması! Monacoya mı gidiyor?

Monaco'nun Galatasaray ile pazarlık halinde olduğu ve 5 milyon Euro'nun üzerine çıkması halinde transferin biteceği belirtildi.

Belhandadan transfer açıklaması! Monacoya mı gidiyor?

KATARLILAR DA İSTİYOR
Geçtiğimiz günlerde Belhanda için Katar iddiası da dile getirilmişti. İsmi açıklanmayan Katar kulübünün, 28 yaşındaki futbolcuyu, transfer etmek için Galatasaray'la görüştüğü ancak sonuç alınamadığı vurgulanmıştı.

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