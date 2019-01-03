Belhandadan transfer açıklaması! Monacoya mı gidiyor?

KATARLILAR DA İSTİYOR

Geçtiğimiz günlerde Belhanda için Katar iddiası da dile getirilmişti. İsmi açıklanmayan Katar kulübünün, 28 yaşındaki futbolcuyu, transfer etmek için Galatasaray'la görüştüğü ancak sonuç alınamadığı vurgulanmıştı.